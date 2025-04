Höhenkontrolle am Nord-Ostsee-Kanal: 38 Schiffe zu hoch Stand: 03.04.2025 10:53 Uhr Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt hat am Nord-Ostsee-Kanal in den vergangenen drei Jahren insgesamt 38 Schiffe gestoppt, die zu hoch waren. Hintergrund der Kontrollen ist auch eine Kollision am NOK im Jahr 2022.

Erlaubt sind maximal 30 Meter - so hoch darf ein Schiff sein, das durch den Nord-Ostsee-Kanal (NOK) zwischen Kiel-Holtenau und Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) fahren will. Ist es höher, stoppt es das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA). Den Beamten sind in den vergangenen drei Jahren nach eigenen Angaben 38 Schiffe aufgefallen, die zu hoch waren.

18 von ihnen waren bis zu 20 Zentimeter höher und durften trotzdem weiterfahren. Das teilte das WSA auf Anfrage mit. Andere konnten unter anderem Ballast aufnehmen und so die Höhe reduzieren. Drei durften nicht durch den NOK zwischen Kiel-Holtenau und Brunsbüttel fahren und mussten den Umweg über den Skagerrak nehmen. Diesen Umweg wollen viele Reedereien vermeiden, weil er rund 460 Kilometer lang ist. Außerdem sind die Wetterverhältnisse nördlich von Dänemark oft schwierig.

Kapitän will zu hohen Mast einfach absägen

Besonders kurios: Einer der abgewiesenen Kapitäne wollte einen Mast an seinem Seeschiff absägen, um weiterfahren zu dürfen. Das wurde allerdings nicht genehmigt. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt überprüft die Höhe der Schiffe in Kiel und Brunsbüttel regelmäßig.

Im November 2022 hatte ein finnisches Schiff die Holtenauer Hochbrücken beschädigt, weil der geladene Kran bei der Durchfahrt vier Meter zu hoch war. Das haben Ermittlungen der Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung ergeben. Eigentlich sollte der Frachter den Kran über den NOK von Rostock ins dänische Esbjerg transportieren. Beim Zusammenstoß mit der Brücke ging der Kran kaputt und auch die Brücken sowie das Deck der "Meri" wurden beschädigt. Der NOK war daraufhin zunächst gesperrt, ebenso wie die B503, die über die Holtenauer Hochbrücke führt.

