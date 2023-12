Führerschein-Umtausch in SH: So bekommen Sie den neuen Schein Stand: 09.12.2023 15:23 Uhr Aktuell gibt es großen Andrang bei den Führerscheinstellen. Bundesweit müssen rund 43 Millionen Dokumente umgetauscht werden. Das Antragsverfahren unterscheidet sich von Kreis zu Kreis.

Zum Ende des Jahres wird es nochmal voll auf den Führerscheinstellen in Schleswig-Holstein. Autofahrer der Jahrgänge 1965 bis 1970 müssen ihre alten Führerscheine umtauschen. Den neuen EU-Führerschein gibt es im Scheckkartenformat. Bis 2033 soll der Führerschein in der EU einheitlich und fälschungssicherer sein.

Wie viel Andrang gibt es?

Die Stadt Flensburg und der Kreis Schleswig-Flensburg melden, dass die Antragszahlen erfahrungsgemäß ab Mitte Dezember stark zunehmen. Allerdings sind laut Kreissprecherin die Antragszahlen von Jahr zu Jahr schwächer geworden. Der Grund sei, dass viele bereits in den Vorjahren die Papierführerscheine für einen internationalen Führerschein getauscht haben.

Auch andere Kreise rechnen mit einer Zunahme der Antragszahlen bis in den Januar. Im November wurden im Kreis Ostholstein mehr als 1.000 Anträge gestellt. Das sind fast doppelt so viele als im Oktober, so der Kreis. Die Bearbeitungsdauer liege inklusive Druck in der Bundesdruckerei bei etwa vier Wochen. Im Januar kann sich die Wartezeit, je nach Kreis, auf acht bis zehn Wochen verlängern.

Weitere Informationen Führerschein umtauschen: Das sind die Fristen Millionen Deutsche müssen ihren Führerschein umtauschen. Bis 19. Januar 2024 sind die Jahrgänge 1965 bis 1970 an der Reihe. mehr

Wie kann ich meinen Führerschein umtauschen?

Wie genau der Antrag gestellt wird, ist von Kreis zu Kreis unterschiedlich. In vielen Kreisen ist ein persönliches Erscheinen zwingend erforderlich. Wenige Kreise bieten bisher einen kompletten Online-Service an.

In Flensburg und im Kreis Schleswig-Flensburg müssen die Anträge persönlich abgegeben werden. Nach Angaben der Kreissprecherin sollte eine digitale Antragstellung eigentlich möglich sein, doch technische Probleme würden die praktische Umsetzung verhindern. Die jeweiligen Führerscheinstellen sind in der Stadt Flensburg sowie in Schleswig.

In Nordfriesland gibt es auf der Homepage des Kreises ein Antragsformular. Das Formular muss allerdings ausgedruckt und dann per Post eingesendet oder persönlich beim Pförtner im Husumer Kreishaus abgegeben werden.

Der Kreis Herzogtum Lauenburg gehört zu den wenigen Kreisen, in denen eine Antragstellung auf der Webseite möglich ist. Eine Antragsstellung per Post oder vor Ort ist aber ebenfalls möglich. Die Führerscheinstelle befindet sich in Elmenhorst, Ortsteil Lanken.

Der Kreis Dithmarschen bittet um die Antragstellung im Bürgerbüro der Wohnsitzgemeinde.

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist es ebenfalls möglich den Antrag auf der Webseite zu stellen. Alternativ ist es möglich das Antragsformular online auszudrucken und an einem Schnellschalter im Kreishaus in Rendsburg abzugeben. Dafür ist kein Termin nötig.

In Kiel können die Unterlagen während der Öffnungszeiten am eigens dafür vorgesehenen Annahmeschalter abgeben werden.

Laut dem Kreis Plön ist die Antragstellung im Kreis aus Sicherheitsgründen nicht digital möglich. Die Betroffenen müssen in der Fahrerlaubnisbehörde vorsprechen.

Auch im Kreis Ostholstein muss der Umtausch persönlich in der Führerscheinstelle in Eutin beantragt werden. Einige kreisangehörige Kommunen bieten jedoch die Möglichkeit an, die Anträge aufzunehmen und an die Führerscheinstelle weiterzuleiten.

In Lübeck kann online ein Termin gebucht werden, um den Antrag auf Umtausch abzugeben.

Im Kreis Segeberg ist für den Antrag auf Umtausch kein persönliches Erscheinen erforderlich. Der Online-Antrag befindet sich laut Kreis aber erst in der Vorbereitung. Die Unterlagen müssen bis dahin auf dem Postweg zugestellt werden.

Im Kreis Stormarn steht online der Antrag zum Download zur Verfügung. Dieser muss dann ausgedruckt und zugeschickt werden. Spontane Besuche in der Behörde sind nicht möglich. Termine können telefonisch oder per E-Mail gemacht werden.

Beim Umtausch im Kreis Steinburg ist eine persönliche Vorstellung zwingend notwendig. Termine können online gebucht werden.

Für Neumünster gibt es einen Online-Antrag, der allerdings ausgedruckt und auf dem Postweg eingeschickt oder persönlich vorbeigebracht werden muss.

Im Kreis Pinneberg ist die Antragstellung postalisch oder persönlich möglich. Auch hier muss vor dem Besuch ein Termin gemacht werden. Der Kreis bittet darum den Antrag vorrangig über den Postweg zu stellen. Der Antrag ist online herunterladbar.

Insgesamt kann es etwas Zeit in Anspruch nehmen, bis der neue Führerschein fertiggestellt ist. Nach Angaben des Kreises Segeberg gibt es keine Probleme, wenn der Antrag rechtzeitig gestellt wird: Der alte Führerschein behalte bis zum Austausch gegen den Neuen seine Gültigkeit.

Dieses Thema im Programm: Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.12.2023 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Auto