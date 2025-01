Stand: 15.01.2025 16:37 Uhr FSG und Nobiskrug: Wirtschaftsauschuss berät über die Lage

Der Wirtschaftsausschuss des Landtags in Kiel hat sich am Mittwoch mit den beiden Werften Nobiskrug in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und FSG in Flensburg beschäftigt. Insolvenzverwalter Christoph Morgen berichtete vom Stand der Gespräche mit möglichen Investoren. In den kommenden zwei Wochen entscheidet sich, ob es für die Werften eine Zukunft gibt. Die Landesregierung prüft momentan, ob sie eine sogenannte Transfergesellschaft mitfinanzieren kann. Diese sei laut IG Metall-Vorsitzendem Michael Schmidt sehr wichtig. "Das ist eine Grundvorraussetzung für neue Investoren“, so Schmidt.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.01.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg Kreis Rendsburg-Eckernförde Kiel