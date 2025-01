Holstein Kiel verpflichtet US-Nationalspieler John Tolkin Stand: 16.01.2025 19:17 Uhr Holstein Kiel hat zwei Tage vor dem ersten Bundesliga-Rückrundenspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim mit einem Transfer aufhorchen lassen. Die KSV verpflichtete den US-amerikanischen Nationalspieler John Tolkin für eine kolportierte Ablösesumme von drei Millionen Euro von den New York Red Bulls.

Damit wäre der 22-Jährige der teuerste Einkauf in der Vereinshistorie der Schleswig-Holsteiner. Die KSV machte - branchenüblich - zwar keine Angaben über die Ablösemodalitäten. Doch ein Schnäppchen dürfte der viermalige Nationalspieler keinesfalls gewesen sein. Sein Debüt für das Nationalteam gab der 1,70 Meter große Abwehrspieler Anfang 2023 gegen Kolumbien (0:0). Zuletzt soll auch der belgische Club RSC Anderlecht an Tolkin Interesse gezeigt haben. Sein Kontrakt bei den Red Bulls war ursprünglich noch bis 2027 datiert.

"Mit John Tolkin konnten wir einen trotz seines Alters schon erfahrenen Spieler für unsere linke Seite verpflichten", sagte Carsten Wehlmann, Geschäftsführer Sport der KSV. 2020 schaffte er den Sprung ins MLS-Team und absolvierte seitdem 135 Partien für den Club der Eastern Conference.

"Eine große Herausforderung, auf die ich mich sehr freue." Holstein-Zugang John Tolkin

Tolkin, der im vergangenen Sommer dem Olympia-Kader der USA angehört hatte, ist voller Vorfreude: "Die deutsche Bundesliga gehört zu den Top-Ligen und wird für mich eine große Herausforderung, auf die ich mich sehr freue. Mein Ziel ist es, hier schnellstmöglich anzukommen und mein Team kennenzulernen, um meinen Teil zu einer erfolgreichen Rückrunde beizutragen."

Holstein empfängt am Sonnabend Hoffenheim



In der Tabelle liegt Kiel nach dem überraschenden 4:2-Sieg über Borussia Dortmund am Dienstag auf Platz 17, drei Punkte hinter dem Relegationsplatz. Am Sonnabend (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) ist ein Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt im Holstein-Stadion zu Gast: die TSG 1899 Hoffenheim, die am Mittwoch mit 0:5 bei Bayern München unterging. Die "Störche" haben von ihren vergangenen fünf Bundesliga-Heimspielen drei gewonnen.



Tolkin soll endlich die Rothe-Lücke schließen

Der US-Amerikaner Tolkin soll bei Holstein in die Fußstapfen von Aufstiegsheld Tom Rothe treten, der nach der vergangenen Serie zunächst zu seinem Stammclub Borussia Dortmund zurückgekehrt war und anschließend vom BVB zu Union Berlin transferiert wurde.

Als Nachfolger für Rothe hatte die KSV den Polen Tymoteusz Puchacz von den "Eisernen" geholt. Der 25-Jährige konnte sich an der Förde aber nicht wie erhofft durchsetzen. Er wurde vor vor wenigen Tagen an den englischen Zweitligisten Plymouth Argyle verleihen.

