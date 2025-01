Nach "Tortenverbot" für Landfrauen: Politik sichert Verkauf zu Stand: 16.01.2025 19:38 Uhr Auf dem Weihnachtsmarkt in Bordesholm konnten die Landfrauen keinen Kuchen mehr verkaufen. Nun erhalten sie deutliche Rückendeckung aus dem Landwirtschafts- und Verbraucherschutzministerium.

Auf dem vergangenen Weihnachtsmarkt in Bordesholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) konnten die Landfrauen keinen Kuchen mehr verkaufen. Das sorgte bundesweit für Schlagzeilen. Strengere EU-Vorschriften hatten viel Unsicherheit bei den Landfrauen erzeugt, ebenso wie in Schulen und bei kleineren Märkten. Viele waren sich sicher, dass sie die Auflagen nicht erfüllen können und den traditionellen Verkauf ihrer selbstgebackenen Kuchen und Torten einstellen müssen.

Am Donnerstag stellte Landwirtschafts- und Verbraucherschutzminister Werner Schwarz (CDU) nun klar: "Der Verkauf von Lebensmitteln, wie zum Beispiel Torten, im Ehrenamt war und ist möglich. Das EU-Recht enthält hierfür glücklicherweise Ausnahmeregelungen."

Schwarz: Tradition stärke den sozialen Zusammenhang

Schwarz bezeichnete den traditionellen Essensverkauf als Kulturgut. Er betonte, ob bei den Freiwilligen Feuerwehren, Kirchengemeinden, Sportvereinen, der Landjugend oder eben den Landfrauen - diese Tradition stärke den sozialen Zusammenhalt und trage wesentlich zur Identität unserer demokratischen Gesellschaft bei.

Ministerium plant Informationsveranstaltung

Angesichts der Unsicherheit sagte der Minister, dass der aktuelle Rechtsrahmen sowohl das ehrenamtliche Engagement ermögliche, als auch die Lebensmittelsicherheit gewährleiste. Bestehende Ausnahmen sollen noch einmal konkretisiert werden. Schwarz machte klar: Einschränkungen werde es nicht geben. Das Ministerium plant laut Schwarz Ende Februar eine Veranstaltung, bei der die relevanten Verbände und Institutionen erneut informiert werden sollen.

Bordesholmer Landfrauen: Auf nächstem Weihnachtsmarkt wollen sie wieder verkaufen

Die Bordesholmer Landfrauen freuen sich sehr über den Rückhalt des Ministeriums, wie deren zweite Vorsitzende Maike Mäusling gegenüber NDR Schleswig-Holstein sagt. "Wir wollen ja auch weiterhin Kuchen verkaufen, Torten backen, am liebsten natürlich weiterhin zu Hause in den eigenen Küchen, und würden uns freuen, wenn das wieder alles gelingen würde", so Mäusling. Termine würden noch keine feststehen. Aber: "Auf jeden Fall haben wir natürlich unseren Weihnachtsmarkt hier in Bordesholm als ersten Punkt auf der Liste." Sie hätten sich zudem bereits bei anderen Behörden informiert, um entsprechende Schulungen zu bekommen.

