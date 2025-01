Virologe: Grippewelle in SH angekommen Stand: 17.01.2025 14:31 Uhr Nach Einschätzung des Kieler Virologen Prof. Helmut Fickenscher (UKSH) ist die aktuelle Grippewelle in Schleswig-Holstein angekommen. Und auch das Robert Koch-Institut bestätigt den Beginn jetzt offiziell.

Wer sich mit der "echten Grippe" ansteckt, liegt erstmal flach. Sobald in mindestens jeder fünften untersuchten Probe Influenza-Viren zu finden sind, spricht das RKI vom Start der Grippewelle. Die Wahrscheinlichkeit, mit Grippeviren in Kontakt zu kommen, steigt - und wird auch über mehrere Wochen anhalten, so Fickenscher. 79 Menschen müssen deswegen jetzt gerade in schleswig-holsteinischen Krankenhäusern behandelt werden. Es gab zwei Todesfälle. Typische Symptome der Grippe: Hohes Fieber, Husten, Gliederschmerzen. Insgesamt sind in den ersten Wochen des Jahres 2025 bisher 723 Fälle aufgetreten - 183 infizierte Personen mussten im Krankenhaus behandelt werden, so der Kieler Virologe.

Senioren, chronisch Kranke und Schwangere sollten sich impfen lassen

Vor allem Menschen, die älter sind als 60 Jahre, chronisch Kranken und Schwangeren empfiehlt die Europäische Kommission eine Grippeschutzimpfung. Ein Impfquote von 75 Prozent bei Seniorinnen und Senioren sei das Ziel, doch davon sei man weit entfernt.

Weniger als die Hälfte der Ü60 ist geimpft

Nach den Zahlen der Techniker Krankenkasse haben sich in diesem Jahr nur etwa 45 Prozent der über 60-Jährigen impfen lassen. "Während der Corona-Pandemie war das Thema 'Impfen' sehr präsent. Das wird zunehmend weniger und das merken wir daher, dass Menschen eine gewisse Impfmüdigkeit haben und deswegen weniger die Impfung nutzen", sagte der Leiter der TK-Landesvertretung, Sören Schmidt-Bodenstein, NDR Schleswig-Holstein.

Weitere Informationen Grippe (Influenza): Symptome, Behandlung, Impfung Alljährlich im Winter breitet sich die Grippe aus. Was ist der Unterschied zu einer Erkältung? Was kann man dagegen tun? mehr

Experte: Impfung lohnt auch jetzt noch

Der Schutz einer Impfung setzt zwar erst nach zwei Wochen ein, doch laut Einschätzung des Virologen Fickenscher ist es immer sinnvoll, eine Ansteckung zu vermeiden. Allerdings könnten veränderte Viren zu einer geringeren Schutzwirkung führen. Dann funktioniert die Immunisierung nicht mehr und auch geimpfte Menschen können sich anstecken. Nach Angaben des RKI liegt die Wirksamkeit in normalen Jahren bei bis zu 60 Prozent und schützt zusätzlich davor, schwer zu erkanken.

Aktuell steigen die Zahlen der Grippefälle

Im vergangenen Jahr sind in Schleswig-Holstein 19 Menschen an oder mit Influenza gestorben. Aktuell steigen die Infektionszahlen im Land, doch bislang sieht der Hausärzteverband in den Praxen ein normales Aufkommen von Patientinnen und Patienten mit Atemwegserkrankungen.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 17.01.2025 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Grippe