A23: Sperrungen wegen Fahrbahnsanierung

Aufgrund von Fahrbahnsanierungen kann es auf der A23 wieder zu Verkehrseinschränkungen kommen. Zwischen den Anschlussstellen Pinneberg Nord und Tornesch (Kreis Pinneberg) ist laut Autobahn GmbH von heute an bis Oktober nur eine Spur frei. Die Anschlussstelle Pinneberg Nord ist komplett gesperrt. Außerdem wird der Übergang von der A7 auf die A23 bei Eidelstedt in den kommenden Nächten gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2024 07:00 Uhr

Wacken Open Air: 50 Prozent der Tickets verkauft

Nach Angaben der Veranstalter des Wacken Open Airs im Kreis Steinburg waren am späten Sonntagabend etwa 50 Prozent der Tickets für die Festival-Ausgabe im kommenden Jahr verkauft. Der Vorverkauf der 85.000 Karten hatte um 20 Uhr begonnen. Ein Jahr zuvor hatte es viereinhalb Stunden gedauert, bis alle Tickets vergriffen waren. Auch heute Morgen waren noch Karten zu bekommen. Das Wacken Open Air 2024 war am Wochenende zu Ende gegangen. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2024 08:30 Uhr

Brennende Heuballen in Quickborn

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben in Quickborn (Kreis Pinneberg) an zwei verschiedenen Stellen mehrere Heuballen gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr standen um 23.30 Uhr zunächst 50 Heuballen im Feldweg in Flammen. Anderthalb Stunden später brannten Ballen in einem Unterstand an der Stadtgrenze zu Norderstedt (Kreis Segeberg). Die Polizei ermittelt, da Brandstiftung nicht ausgeschlossen wird. Erst in der Nacht von Freitag auf Sonnabend hatten nur wenige Kilometer entfernt 700 Heuballen in Bilsen gebrannt. Dort ist ein Sachschaden von 400.000 Euro entstanden. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2024 07:00 Uhr

Weniger Honig in diesem Jahr

Laut Landesverband Schleswig-Holsteinischer und Hamburger Imker ist dieses Jahr ein unterdurchschnittliches Honigjahr für die etwa 3.600 Imkerinnen und Imker im Verband. Besonders die Frühjahrsernte brachte laut Verband nicht so viel Honig wie sonst. Während der Raps blühte, war es für die Bienen laut Jörg Pardey vom Verband zu kalt und zu nass, um zu fliegen. Das tun Bienen erst ab etwa 15 Grad. Die normal laufende Sommerernte konnte das Frühjahr allerdings nicht ausgleichen. Dass der Honig deshalb teurer wird, erwartet Pardey aber nicht. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2024 07:00 Uhr

Schwerer Unfall in Wiemersdorf

Auf der L319 hat sich am Sonntagabend in Wiemersdorf (Kreis Segeberg) ein schwerer Unfall ereignet. Nach Angaben der Feuerwehr sind vier Menschen dabei lebensgefährlich verletzt worden, darunter ein Kind. Zwei Autos seien zusammengestoßen. Rund 90 Rettungskräfte und Polizisten waren vor Ort. Auch vier Hubschrauber waren im Einsatz. Die Landstraße war mehrere Stunden gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2024 06:00 Uhr

Diakonie in SH: Hitze besondere Gefahr für Wohnungslose

In den nächsten Tagen wird es wieder sehr warm in Schleswig-Holstein. Die Hitze sei eine besondere Gefahr für die Gesundheit von wohnungslosen Menschen, wenn sie keinen Ort haben, an den sie sich zurückziehen können, sagt Landespastor und Diakonie-Vorstand Heiko Naß. Deshalb werden Betroffene zurzeit in den Tagestreffs, Beratungsstellen und Notunterkünften mit Wasserflaschen und Sonnencreme versorgt. Jeder könne aber helfen, indem er Menschen ohne Obdach eine Wasserflasche hinstellt und bei nicht ansprechbaren Personen den Notruf zu kontaktieren, so Naß weiter. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2024 06:00 Uhr

Verkehrskontrollwoche beginnt

Von heute bis Sonntag führt die Polizei in Schleswig-Holstein verstärkt Verkehrskontrollen durch. Besonders kontrolliert wird nach Polizeiangaben an Stellen, wo langsamer gefahren werden soll, zum Beispiel Baustellen oder gefährlichen Streckenabschnitten. Neben der Geschwindigkeit achten die Beamten auch auf aggressives Fahrverhalten wie riskantes Überholen oder dichtes Auffahren. Laut Polizei sind zu schnelles Fahren und aggressives Verhalten zwei der Hauptursachen von schweren Verkehrsunfällen. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2024 06:00 Uhr

Wetter: Sonnig, vereinzelte Schauer möglich

Neben teils kompakten Wolkenfeldern gibt es heute zeitweise Sonne. Es ist weitgehend trocken. Vereinzelt sind Regen oder Schauer möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 Grad in List (Sylt) und 24 Grad in Wedel (Kreis Pinneberg). | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2024 06:00 Uhr

