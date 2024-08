Polizei in SH will Raser und Drängler stoppen Stand: 04.08.2024 17:00 Uhr Von Montag bis zu kommenden Sonntag führt die Polizei in Schleswig-Holstein verstärkt Verkehrskontrollen durch. Ziel ist, dass die Straßen im Land sicherer werden.

An Stellen, an denen Auto-, LKW- und Motorradfahrer langsam fahren sollen, kontrolliert die Polizei in der kommenden Woche besonders viel. Laut einem Polizeisprecher sei das zum Beispiel an Baustellen oder gefährlichen Streckenabschnitten der Fall. Dafür nutzen die Beamten mobile und stationäre Blitzer und auch zivile Videofahrzeuge.

Ziel der Polizei: Unfallursachen bekämpfen

Neben der Geschwindigkeit haben die Polizisten auch einen Blick auf aggressives Fahrverhalten, wie riskantes Überholen oder dichtes Auffahren. Laut Polizei sind zu schnelles Fahren und aggressives Verhalten zwei der Hauptursachen von schweren Verkehrsunfällen - die möchte die Polizei möglichst verhindern. Die Höhe der Geschwindigkeit entscheide dabei oftmals über die Schwere der Unfallfolgen. Im vergangenen Jahr starben laut Innenministerium 90 Menschen im Straßenverkehr in Schleswig-Holstein. Jeder Tote sei einer zu viel.

Die Kontrollen sind Teil der europaweit abgestimmten "ROADPOL-Kontrollwochen".

