Brennende Heuballen in Bilsen: Feuer gelöscht

Gleich mehrfach musste die Feuerwehr in Schleswig-Holstein in der vergangenen Nacht ausrücken. Nach Angaben der Leitstelle fingen in Bilsen (Kreis Pinneberg) gegen Mitternacht etwa 700 Rundballen auf einem freien Feld Feuer. Mehr als 200 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz, sie konnten die Ballen am Sonnabend um etwa 13 Uhr vollständig löschen.

Laut dem Einsatzleiter befand sich das Stroh auf einem freien Feld, sodass keine Gebäude in Gefahr waren. Auch wurde niemand bei dem Feuer verletzt.

