Wacken 2024: In Rekordgeschwindigkeit ausverkauft Stand: 07.08.2023 10:00 Uhr Es hat nur viereinhalb Stunden gedauert - und schon waren alle Tickets für das nächste Wacken Open Air ausverkauft. Währenddessen laufen vor Ort die Aufräumarbeiten.

Nach Wacken ist vor Wacken. Während einige der Metal-Fans gestern noch auf dem Weg nach Hause waren, startete um 20 Uhr der Vorverkauf für das kommende Jahr. Laut Veranstalter waren alle 85.000 Tickets in einer Rekordzeit von viereinhalb Stunden weg. Für die 33. Wacken-Auflage vom 31. Juli bis zum 3. August 2024 bestätigten die Festival-Veranstalter inzwischen die ersten 33 Bands. Dazu zählen unter anderem die Scorpions, Blind Guardian, In Extremo und Amon Amarth. Weitere Highlights sind Sonata Arctica, Sick of it All, Mayhem und Knorkator.

Aufräumen und aufarbeiten

Unterdessen laufen in Wacken auf dem Festivalgelände die Aufräumarbeiten. Im Organisationsteam beginnt die Aufarbeitung von dem, was da in der vergangenen Woche passiert ist: ein Gelände, das sich durch den Regen in eine Matschlandschaft verwandelte, und 23.000 Menschen, die draußen bleiben mussten. Zum ersten Mal in der Geschichte des Wacken Open Airs verhängten die Veranstalter nach eigenen Angaben aus Sicherheitsgründen einen Einlassstopp.

Die Kritik am Krisenmanagement der Veranstalter ist deshalb groß. Thomas Jensen vom Orga-Team sagte: "Wir müssen die Feedbacks zusammentragen und die richtigen Schlüsse draus ziehen." Ein positives Feedback zieht die Polizei. Die Beamten und auch die Rettungskräfte sprechen von einem der friedlichsten Festivals seit Jahren.

