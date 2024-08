Wieder Heuballenbrand in Hasloh: Bereits fünftes Feuer in der Gegend Stand: 12.08.2024 08:08 Uhr Nach den Bränden in Bilsen und Quickborn in der vergangenen Woche sind am frühen Montagmorgen in Hasloh erneut Heuballen in Brand geraten. Auch hier brannte es bereits vor einer Woche.

Etwa 20 Heuballen sind am frühen Morgen gegen 4 Uhr in Hasloh (Kreis Pinneberg) in Brand geraten, so die Feuerwehrleitstelle. Einsatzkräfte der Feuerwehren Hasloh und Pinneberg haben das Feuer in der Kieler Straße gelöscht, heißt es weiter. Die B4 war für die Löscharbeiten in Höhe der Einsatzstelle voll gesperrt. Die Ursache ist noch nicht bekannt.

Fünf Brände in der Region innerhalb von zehn Tagen

Insgesamt ist es der fünfte Brand dieser Art innerhalb von zehn Tagen. Weitere Heuballenbrände gab es neben Hasloh bereits in Bilsen und Quickborn (beide Kreis Pinneberg). Insgesamt waren dabei rund 1.000 Heuballen niedergebrannt.

Hasloh: Heuballenbrand schon in vergangener Woche

In Hasloh (Kreis Pinneberg) sind etwa 80 Einsatzkräfte vor Ort gewesen, um 200 brennende Rundballen zu löschen. Gegen 9 Uhr am Montag hatten die Heuballen, die auf einem Feld an der Dorfstraße zusammengestellt waren, laut Feuerwehr angefangen zu brennen. Um an alle Glutnester heranzukommen, mussten die Einsatzkräfte zunächst alle Heuballen mit Baggern auseinanderziehen. Auch das THW war mit einem Radlader im Einsatz. Die genaue Brandursache ist noch unklar.

Löscharbeiten schwierig

Weil der Brandort relativ weit außerhalb des Ortes lag, reichte die Wasserversorgung zunächst nicht stark genug, um effektiv löschen zu können. Deshalb wurden Sondermodule und ein Schlauchwagen hinzugerufen und insgesamt 600 Meter Schlauch verlegt. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohnerinnen und Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Mehrere Heuballenbrände innerhalb weniger Kilometer

Das ist bereits der vierte Brand dieser Art innerhalb weniger Tage und im Umkreis von etwa zehn Kilometern: In der Nacht zum Montag gingen nach Angaben der Polizei zunächst 50 Ballen in Quickborn in der Straße Im Feldweg in Flammen auf, kurz danach mehrere weitere in einem Unterstand in der Nähe zur Norderstedter Stadtgrenze. Die Kriminalpolizei ermittelt mittlerweile, ob es einen Zusammenhang zwischen den Bränden gibt.

80.000 Euro Schaden nach Feuer in Bilsen

Schon am Wochenende war die Feuerwehr in der Gegend wegen brennender Heuballen ausgerückt. Nach Angaben der Leitstelle fingen in Bilsen (ebenfalls Kreis Pinneberg) in der Nacht zum Sonnabend etwa 700 Rundballen auf einem freien Feld Feuer. Mehr als 200 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz, sie konnten am Sonnabendmittag die Ballen zunächst löschen. Bis zum Dienstag musste die Feuerwehr jedoch insgesamt fünf Mal wegen diverser Glutnester zu Nachlöscharbeiten anrücken. Dabei entstand laut Polizei nach jüngsten Angaben ein Sachschaden von rund 80.000 Euro.

