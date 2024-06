Public Viewings zur Europameisterschaft in SH: Hier wird gemeinsam gejubelt Stand: 12.06.2024 05:00 Uhr Am Freitag geht es los: Die Fußball-Europameisterschaft der Herren in Deutschland startet. Auch wenn keines der Spiele in Schleswig-Holstein ausgetragen wird, gibt es an vielen Orten die Möglichkeit zum Rudelgucken. Eine Übersicht.

Fußballtrikots, Fahnen und Fan-Schals können wieder rausgeholt werden. Die Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land startet. Ab dem 14. Juni wird einen Monat lang mitgefiebert, gebangt, gefeiert und gejubelt - natürlich im Stadion, aber auch in Bars, Kneipen, Kinos, Restaurants und bei größeren Public-Viewing-Events.

Im benachbarten EM-Austragungsort Hamburg können bis zu 40.000 Fußball-Begeisterte in der offiziellen UEFA Fan Zone auf dem Heiligengeistfeld feiern. Aber nicht nur in den deutschlandweit insgesamt zehn Austragungsorten der Europameisterschaft wird groß gefeiert, auch in Schleswig-Holstein gibt es an vielen Orten Public Viewing.

Gemeinsam Rudelgucken zwischen Nord- und Ostsee

Der folgende Überblick erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auch in Kneipen, Bars, Restaurants und auf Campingplätzen bieten Betreiber teils kleinere Public Viewing Veranstaltungen an. Außerdem können die angegebenen Veranstaltungszeiten abweichen oder kurzfristig geändert werden. Die aktuellen Zeiten können am besten den Websites der Veranstaltenden entnommen werden.

Scharbeutz (Kreis Ostholstein): Public Viewing Areal im Kurpark, ab dem 14. Juni bis 14. Juli täglich ab 13 Uhr geöffnet, es sollen alle EM-Spiele übertragen werden, Eintritt frei, Adresse: Am Kurpark

Bad Segeberg (Kreis Segeberg): "Möbel Kraft Arena", gezeigt werden sollen alle Spiele mit deutscher Beteiligung sowie alle Spiele ab dem Achtelfinale, Eintritt frei, Adresse: Hamburger Straße 81

Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde): Am Hafen, zwischen dem Café Adele und dem Restaurant Miral, gezeigt werden sollen alle Spiele mit deutscher Beteiligung, sowie Halbfinale und Finale, Eintritt frei, Adresse: Hafenspitze 2

St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland): "EM-Park SPO - Public Viewing am Meer", im Garten des StrandGut Resorts, gezeigt werden sollen alle Deutschlandspiele sowie Viertelfinals, Halbfinals und Finale, Eintritt frei, Öffnung eine Stunde vor Spielbeginn, Adresse: Am Kurbad 2

Wittdün auf Amrum (Kreis Nordfriesland): Dünencamping auf der Piazza, zunächst sollen alle Deutschland-Spiele gezeigt werden, die Übertragung beginnt eine Stunde vor Anpfiff, Eintritt frei, Adresse: Inselstraße 125

Kiel: Im Rahmen der Kieler Woche im Bayernzelt, bereits ab dem 14. Juni, ab 21 Uhr (Deutschland - Schottland), sowie am 19. Juni ab 18 Uhr (Deutschland - Ungarn), und 23. Juni ab 21 Uhr (Deutschland - Schweiz), Eintritt frei, Adresse: An der Kiellinie kurz vor der Reventlouwiese, Höhe GEOMAR/Schwanenweg

Kiel: Im Rahmen der Kieler Woche auf dem Woderkant Festival, bereits ab dem 19. Juni ab 18 Uhr (Deutschland - Ungarn), und 23. Juni ab 21 Uhr (Deutschland - Schweiz), Eintritt frei, Adresse: Düsternbrooker Weg 42

Kiel: Im Rahmen der Kieler Woche auf der Fördebühne, am 23. Juni ab 21 Uhr (Deutschland - Schweiz), Eintritt frei, Adresse: Bernhard-Harms-Weg

Kiel: Im Rahmen der Kieler Woche am Bootshafen, am 23. Juni ab 21 Uhr (Deutschland - Schweiz), Eintritt frei

Kiel: Public Viewing im Kino, in der Kino-Bar und im Kinosaal des STUDIO Filmtheater am Dreiecksplatz, es sollen vorerst alle Deutschland-Spiele der Gruppenphase übertragen werden, Eintritt frei, vorab Reservierung erforderlich, erhältlich am jeweiligen Spieltag, Einlass ist immer eine Stunde vor Spielbeginn, Adresse: Wilhelminenstraße 10

Lübeck: Indoor-Fanzone in der Kulturwerft Gollan, 40 Quadratmeter große LED-Wand in Halle 9, Übertragung aller Deutschland-Spiele erst ab dem 23. Juni ab 21 Uhr (Deutschland - Schweiz), sowie Halbfinale und Finale bei deutscher Beteiligung, Einlass eine Stunde vor Spielbeginn, Eintritt und Anmeldung erforderlich, Adresse: Einsiedelstraße 6

Lübeck: Public Viewing im Strandsalon, gezeigt werden sollen alle EM-Spiele, Eintritt frei, Adresse: Willy-Brandt-Allee 25a

Lübeck: Public Screening & Poetry im Museumsgarten des Günter Grass-Hauses, gezeigt werden sollen zunächst alle Vorrunden-Spiele mit deutscher Beteiligung, Eintritt frei, Adresse: Glockengießerstraße 21

Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg): EM-Dorf im Festzelt auf dem Menzer-Werft-Platz, gezeigt werden sollen alle Deutschlandspiele, Eintritt frei, Einlass ist anderthalb Stunden vor Spielbeginn, Adresse: Werftstraße

Grömitz (Kreis Ostholstein): EM-Studio in der Strandhalle, gezeigt werden sollen viele Spiele der Europameisterschaft, Adresse: Kurpromenade 56

Malente (Kreis Ostholstein): Auf dem Kirchhügel, es soll das Eröffnungsspiel (Deutschland - Schottland), im Rahmen der Open Air-Versteigerung der Stiftung StievKinder, Start ist um 18 Uhr, Adresse: Bahnhofstr. 64

Büsum (Kreis Dithmarschen): Public Viewing im Lesesaal des Strandhauses, Übertragung aller Spiele der deutschen Nationalmannschaft und Finale, Eintritt frei, Adresse: Achtern Diek 28

Gelting (Kreis Schleswig-Flensburg): Public Viewing im Pastoratsgarten, es sollen zunächst alle Gruppenspiele der deutschen Mannschaft übertragen werden, Beginn ist eine halbe Stunde vor Spielstart, Adresse: Norderholm 3

Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen): Stadtparkfest, Übertragung des EM-Spiels am 5. Juli, Beginn 18:00 Uhr

Weitere Termine nach der Gruppenphase

Sollte die Deutsche Nationalmannschaft die Gruppenphase bestehen, sind die meisten Veranstalter bereit, weitere EM-Spiele mit Beteiligung der deutschen Nationalmannschaft zu zeigen. Während und nach der Kieler Woche beispielsweise können Organisatoren je Sicherheitslage und nach individueller Prüfung noch weitere Spiele zeigen, wie die Stadt mitteilt. Folgende Möglichkeiten bestehen für Anschlusstermine:

So geht es weiter... Falls die Deutsche Nationalmannschaft Gruppenerster wird: Sonnabend, den 29. Juni 2024 von 18-20 Uhr: Deutschland - ? Falls die Deutsche Nationalmannschaft Gruppenerster wird: Sonnabend, den 29. Juni 2024 von 18-20 Uhr: Deutschland - ? Falls die Deutsche Nationalmannschaft Gruppendritter wird und die Auslosung für den 01. Juli gewinnt: Montag, den 1. Juli 2024 von 21-23 Uhr: Deutschland - ? Falls die Deutsche Nationalmannschaft Gruppendritter wird und die Auslosung für den 02. Juli gewinnt: Dienstag, den 2. Juli 2024 von 18-20 Uhr: Deutschland - ?

Bildschirm-Miete teurer: Bars und Kneipen noch zurückhaltend

Zum letzten Mal gab es anlässlich der Weltmeisterschaft 2018 in Russland größere Public-Viewing-Events in Deutschland. Nach der Corona-Pandemie und einer letzten umstrittenen Winter-Weltmeisterschaft in Katar sollte die Stimmung im Hinblick auf das gemeinsame Rudelgucken jetzt wieder euphorischer sein. Bar- und Kneipenbesitzer sowie Gastronomen halten sich trotz Heim-EM in diesem Jahr mit ihrer Euphorie aber noch zurück. Das beobachtet zumindest der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Schleswig-Holstein.

Die Mieten für große Bildschirme, LED-Screens oder Leinwände und Beamer seien teuer geworden. Da überlege sich jeder Betrieb mittlerweile zweimal, ob sich der zusätzliche Aufwand lohnt, so Axel Strehl, Präsident der DEHOGA Schleswig-Holstein. Auch die Preise für Sicherheitsdienste für größere Events sind laut einer Eventagentur aus Flensburg enorm gestiegen.

Zudem wollen Gäste nach wie vor weniger Geld ausgeben in Anbetracht steigender Kosten in allen Lebensbereichen. DEHOGA-Präsident Strehl sieht den Trend, dass vielerorts wohl zumindest in der Gruppenphase in kleineren privaten Runden auf der heimischen Couch gejubelt wird.

Es kommt auf den Erfolg der deutschen Mannschaft an

Wenn die deutsche Mannschaft jedoch erfolgreich spielen sollte und eine ähnliche Euphorie wie 2006 zum Sommermärchen entstünde, könnten Betriebe natürlich noch umschwenken. Dann wäre der Anklang höher und eine Übertragung wirtschaftlicher, so Strehl. Eine Stärke der Branche sei ihre Flexibilität, so der DEHOGA-Präsident.

Den Kneipenbesitzerinnen und Gastronomen steht es frei zu entscheiden, ob und welche Spiele der Europameisterschaft sie übertragen. Solange sie keine Eintrittsgebühren erheben und Besuchende zum Verzehr zwingen, benötigen sie für die Übertragungen keine Lizenz.

