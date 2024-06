Gesundheitsminister-Konferenz: Darum geht es in Travemünde Stand: 12.06.2024 18:49 Uhr Bis Donnerstag treffen sich die Gesundheitsministerinnen und -minister der Länder in Lübeck-Travemünde. Die zentralen Themen der Jahreskonferenz: die ambulante und Arzneimittel-Versorgung sowie die Krankenhausreform.

von Constantin Gill

Schleswig-Holstein hat in diesem Jahr den Vorsitz der Gesundheitsminister-Konferenz inne und ist Gastgeber. Gesprächsstoff haben die Ministerinnen und Minister genügend. Schließlich gibt es im Gesundheitswesen diverse Baustellen: die ambulante Versorgung etwa und das Thema Arzneimittelversorgung. Und es ist eine große Reform in Arbeit, die Krankenhausreform. Die sollte eigentlich schon längst in Kraft getreten sein, aber Bund und Länder haben sich noch nicht einigen können. Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist in Travemünde dabei. Er stellte sich am Mittwoch Protesten vor dem Tagungshotel. Ergebnisse werden für Donnerstag erwartet.