Dorsch- und Sprottenbestand in Ostsee erholen sich schlecht

Der Internationale Rat für Meeresforschung hat seine Empfehlungen für die Fischerei bekannt gegeben. Laut dem Deutschen Fischereiverband erholt sich vor allem der Dorschbestand nicht wie erhofft. In der westlichen Ostsee gilt deshalb weiter eine Fangempfehlung von 24 Tonnen. Im Osten des Meeres gibt es zwar wieder etwas mehr Dorsche, insgesamt aber noch nicht so viele wie empfohlen. Deshalb werde es dort wohl weiterhin ein Fangverbot geben. Auch bei der Sprotte gibt es nicht genügend Nachwuchs: Die Empfehlung des Rates lautet daher, die Fangquoten im kommenden Jahr um ein Drittel zu senken. Beim Hering sieht es lediglich in der zentralen Ostsee etwas besser aus. Der Rat empfiehlt, die Fangquote dort zu verdoppeln. | NDR Schleswig-Holstein 04.06.2024 07:30 Uhr

Seligmann neuer Plöner CDU-Kreisvorsitzender

Jens-Uwe Seligmann ist neuer CDU-Kreisvorsitzender in Plön. Die Parteimitglieder haben sich am Montagabend auf dem Kreisparteitag für den 62-Jährigen entschieden. Sein Gegenkandidat war der langjährige Kreisvorsitzende Werner Kalinka. Seligmann erhielt etwa 63 Prozent der Stimmen. Kalinka stand in der Vergangenheit in der Kritik. Er soll laut Seligmann für schlechte Stimmung innerhalb der CDU gesorgt haben. Dass es in der Partei brodelt, war auch auf dem gestrigen Kreisparteitag zu spüren - immer wieder ist es zu Buhrufen gekommen. | NDR Schleswig-Holstein 04.06.2024 07:00 Uhr

"Initiative Klimanotstand" trifft sich mit Kiels Oberbürgermeister

Vor fünf Jahren hat die Stadt Kiel den sogenannten "Klimanotstand" ausgerufen, um ein Zeichen für mehr Klimaschutz zu setzen. Am Montagnachmittag hat sich die "Initiative Klimanotstand" mit dem Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) getroffen und Bilanz gezogen. Im Bereich Photovoltaik zeigte sich Kämpfer selbstkritisch: "Wir haben relativ wenig erreicht auf unseren eigenen Bestandsgebäuden, weil es dort auch teilweise rechtliche Schwierigkeiten gibt." Bei den Landstromanlagen im Seehafen Kiel laufe es schon gut, findet die Initiative. Doch nicht jedes Schiff sei dafür ausgerüstet. Im öffentlichen Nahverkehr hatte die Initiative auf mehr Ergebnisse in der Stadt gehofft. | NDR Schleswig-Holstein 04.06.2024 06:00 Uhr

Prozess gegen Jugendbande von Heide beginnt

Vor dem Amtsgericht Meldorf (Kreis Dithmarschen) beginnt am Dienstag der Prozess gegen fünf Beschuldigte der sogenannten Heider Jugend-Gang. Die Staatswanwaltschaft wirft ihnen gefährliche Körperverletzung, schweren Raub und schwere räuberische Erpressung in mehreren Fällen vor. Angeklagt sind vier Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren, darunter ein Mädchen, sowie ein Heranwachsender über 18 Jahren. Sie sollen laut Staatsanwaltschaft seit Januar mehrere Raubüberfälle auf andere Jugendliche am Heider Bahnhof begangen und ihre Opfer dabei teilweise schwer verletzt haben. | NDR Schleswig-Holstein 04.06.2024 06:00 Uhr

Wetter: Wolkig und regnerisch, etwas Sonne

Heute gibt es viele, teils auch kräftige Wolken, hin und wieder regnet es oder es ziehen Schauer durch. Zwischendurch ist es in manchen Gebieten länger oder durchweg trocken mit etwas Sonne. Höchstwerte: Maximal 18 Grad in Kiel bis 21 Grad auf Pellworm (Kreis Nordfriesland). | NDR Schleswig-Holstein 04.06.2024 06:00 Uhr

