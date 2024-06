Stand: 05.06.2024 07:17 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

FSG-Nobiskrug-Werften: Windhorst spricht heute in Flensburg

Es soll heute Neuigkeiten zur Zukunft der Werften in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Flensburg geben: Der umstrittene Investor Lars Windhorst will dazu nach Flensburg kommen. Windhorst könnte einen neuen Geschäftsführer für FSG-Nobiskrug präsentieren. Das hatte er zumindest vor einigen Monaten versprochen. Bei den Werften gibt es seit Monaten Probleme, weil Geld fehlt und Aufträge wegbrechen. Am Montag kam auch noch die überraschende Nachricht, dass gegen Windhorst ein Haftbefehl vorliegt. Gestern Nachmittag hat das Insolvenzgericht in Hannover den Haftbefehl dann allerdings außer Vollzug gesetzt. Das teilte eine Sprecherin des zuständigen Amtsgerichts Hannover mit. Windhorst habe sich mit dem Gericht auf einen Termin verständigt. | NDR Schleswig-Holstein 05.06.2024 06:00 Uhr

Messerattacke in Geesthacht: Bürgermeister verspricht Aufarbeitung

Nachdem an einer Schule in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) ein Kind von einem anderen mit einem Messer schwer verletzt wurde, verspricht Bürgermeister Olaf Schulze (SPD) eine Aufarbeitung des Falls. Im Sozialausschuss der Stadt kündigte er am Abend an, dass man sich mit dem Land, dem Kreis Herzogtum Lauenburg, den Schulen, der Schulaufsicht und der Jugendhilfe zeitnah zusammensetzen werde. In dieser Runde soll dann besprochen werden, was getan werden muss, um solche Taten in Zukunft möglichst zu verhindern. Schulze sieht in Geesthacht zwar kein größeres Gewaltproblem an Schulen als in anderen Städten, dennoch soll die Schulsozialarbeit weiter ausgebaut werden. Morgen ist die Messerattacke von Geesthacht auch Thema im Bildungsausschuss des Landtags. | NDR Schleswig-Holstein 04.06.2024 20:00 Uhr

Innen-und Rechtsausschuss beschäftigt sich mit Sylt-Video

Das rassistische Sylt-Video, in dem Gäste einer Bar in Kampen ausländerfeindliche Parolen gegrölt haben, beschäftigt heute die Politiker in Schleswig-Holstein. Der Innen- und Rechtsausschuss befasst sich sowohl mit diesen Vorfällen auf Sylt als auch mit ähnlichen Vorfällen in Pahlen (Kreis Dithmarschen) und Schenefeld (Kreis Pinneberg) im Januar dieses Jahres. | NDR Schleswig-Holstein 05.06.2024 06:00 Uhr

Deutsch-dänisches Umweltproblem sorgt in Harrislee für Ärger

Seit Jahren gelangt von der dänischen Seite aus Öl und Benzin in den Niehuuser See in Harrislee bei Flensburg. Verunreinigt wird auch das Grenzflüsschen Krusau, das in die Flensburger Förde mündet. Angeln ist dort inzwischen verboten. Der Ursprung konnte noch nicht ermittelt werden. Auf die Situation hatte der örtliche Angelverein im Rahmen der ARD-Mitmachaktion "Unsere Flüsse" aufmerksam gemacht. Auf deutscher Seite haben Feuerwehrleute nach Angaben des Kreisumweltamtes Schleswig-Flensburg bereits eine Ölsperre angebracht. Gelöst sei das Problem aber noch nicht, hieß es. | NDR Schleswig-Holstein 05.06.2024 06:30 Uhr

Hochwasser im Süden: Diakonie SH ruft zu Spenden auf

Die Diakonie Schleswig-Holstein ruft zu Spenden für die Menschen in den Hochwassergebieten in Bayern und Baden-Württemberg auf. Zusammen mit den diakonischen Landesverbänden werden laut Diakonie Nothilfemaßnahmen vorbereitet. In einem ersten Schritt werden 100 Bautrockner zur Verfügung gestellt, damit die Betroffenen ihre Häuser reinigen und trocknen können. | NDR Schleswig-Holstein 05.06.2024 06:30 Uhr

Nordsee war vergangenes Jahr so warm wie noch nie

Die Nordsee ist im vergangenen Jahr so warm gewesen wie noch nie. Wie das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven mitteilte, wurde vor der Insel Helgoland (Kreis Pinneberg) ein neuer Rekord gemessen. Im Schnitt lag die Wassertemperatur demnach bei 11,9 Grad. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Messungen im Jahr 1962. Auch die ersten Monate dieses Jahres deuteten darauf hin, dass sich der Trend fortsetze. | NDR Schleswig-Holstein 04.06.2024 20:00 Uhr

Wetter: Regen zieht ab, Sonne kommt

Der Regen zieht am Morgen meist ab. Von Nordfriesland und der Nordsee her kommt die Sonne. Dennoch sind noch einzelne Schauer möglich. Die Höchstwerte erreichen 15 Grad in Dagebüll (Kreis Nordfriesland) bis 18 Grad in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg). Der Wind weht mäßig, zum Teil auch böig und frisch aus westlichen Richtungen.

