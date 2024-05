Geesthacht: Schüler greift anderen Schüler mit Messer an Stand: 30.05.2024 16:55 Uhr Offenbar in Folge eines Streits hat ein Schüler einen anderen in Geesthacht ernsthaft verletzt. Nach Angaben der Polizei soll ein Messer im Spiel gewesen sein.

An einer Gemeinschaftsschule in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat am Donnerstagnachmittag ein Schüler auf einen anderen Schüler eingestochen und ihn dabei ernsthaft verletzt. Das hat die Polizei NDR Schleswig-Holstein bestätigt. Die Tat geschah laut Polizei gegen 13.15 Uhr auf dem Schulgelände, beide Beteiligte sollen demnach unter 14 Jahre alt sein. Laut den "Lübecker Nachrichten" stach der eine Junge dem anderen in den Rücken.

Keine Lebensgefahr

Das Opfer kam ins Krankenhaus, schwebe aber nicht in Lebensgefahr, so die Polizei. Der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden und soll nun vernommen werden. Weitere Details zu dem Vorfall wollte die Polizei in Absprache mit der Staatsanwaltschaft zum Schutz der Kinder zunächst nicht machen.

Die Kinder, die das alles beobachtet haben, werden nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein betreut. Das Kriseninterventionsteam kümmert sich um die Jungen und Mädchen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.05.2024 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg