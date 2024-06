Arbeitsmarkt im Mai: Arbeitslosenzahlen gesunken

Arbeitslosenzahlen für Mai: Eher schwache Frühjahrsbelebung Stand: 04.06.2024 11:03 Uhr Die Frühjahrsbelebung auf dem deutschen Arbeitsmarkt ist im Mai relativ schwach ausgefallen. Die Arbeitslosenzahl liegt bundesweit um rund 179.000 Personen und 0,3 Prozentpunkte höher als vor einem Jahr. Im Norden hat Hamburg weiterhin die höchste Arbeitslosenquote.

Insgesamt ist die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland im Mai auf rund 2,723 Millionen gesunken, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mit. Das waren rund 27.000 Personen weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote sank verglichen mit April um 0,2 Prozentpunkte auf 5,8 Prozent. In den norddeutschen Bundesländern zeigen sich ähnliche Tendenzen.

In Niedersachsen ist die Zahl der Arbeitslosen im Mai im Vergleich zum April um gut 3.200 auf rund 257.000 Menschen gesunken. Die Arbeitslosenquote ging um 0,2 Punkte auf 5,7 Prozent zurück. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der Arbeitslosen allerdings um rund 11.300 - die Quote lag damals bei 5,6 Prozent.

Auch in Schleswig-Holstein ist die Zahl der Arbeitslosen im Mai im Vergleich zum April gesunken - um knapp 1.900 auf rund 89.500 Menschen. Die Arbeitslosenquote ging um 0,2 Punkte auf 5,5 Prozent zurück. Vor einem Jahr lag die Quote bei 5,4 Prozent. Damals waren rund 3.800 Menschen weniger ohne festen Job gemeldet.

In Mecklenburg-Vorpommern ist die Zahl der Arbeitslosen im Mai im Vergleich zum April um knapp 2.000 auf rund 62.700 Menschen gesunken. Die Arbeitslosenquote verringerte sich damit um 0,3 Prozentpunkte auf 7,6 Prozent. Vor einem Jahr lag die Quote im Mai bei 7,5 Prozent. "Vor dem Hintergrund der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen eine durchaus bemerkenswerte Entwicklung, die zeigt, dass Arbeits- und Fachkräfte in Mecklenburg-Vorpommern gesucht und von hiesigen Unternehmen eingestellt werden", sagte Thomas Letixerant von der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit.

In Hamburg ist die Zahl der Arbeitslosen im Mai im Vergleich zum April um 700 auf rund 86.800 Menschen gesunken. Die Arbeitslosenquote ging um 0,2 Punkte auf 7,8 Prozent zurück. Im Vorjahresvergleich ist die Quote aber gestiegen. Im Mai 2023 lag sie bei 7,2 Prozent. Dennoch spricht Sönke Fock, Chef der Arbeitsagentur Hamburg, insgesamt von einer stabilen Lage. Lange Zeit habe man auf die übliche Frühjahrsbelebung warten müssen, nun sei sie angelaufen.

