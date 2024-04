Stand: 22.04.2024 07:32 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Erstes klimaneutrales Zementwerk entsteht in Lägerdorf

In Schleswig-Holstein beginnt heute der Bau des weltweit ersten klimaneutralen Zementwerks. Das Unternehmen Holcim will 50 Kilometer nördlich von Hamburg in der Gemeinde Lägerdorf einen neuen Zementofen errichten. Mithilfe einer neuen Technologie soll das bei der Produktion entstehende CO2 künftig abgespalten und für andere Zwecke genutzt werden. Zum heutigen ersten Spatenstich wird auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in Lägerdorf (Kreis Steinburg) erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 22.04.2024 06:00 Uhr

Erster Schultag nach langen Osterferien

Erster Schultag nach den Osterferien in Schleswig-Holstein: Für die rund 370.000 Kinder und Jugendlichen an den Schulen im Land beginnt heute wieder der Alltag. Die Ferien waren diesmal mit dreieinhalb Wochen besonders lang. Schleswig-Holstein war in diesem Frühjahr als letztes Bundesland in den Urlaub gestartet. | NDR Schleswig-Holstein 22.04.2024 06:00 Uhr

Schenefeld: Unbekannte versuchen, zwei Geldautomaten zu sprengen

In Schenefeld im Kreis Pinneberg haben unbekannte Täter heute Morgen gegen 3 Uhr versucht, zwei Geldautomaten zu sprengen. Das teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr wurde alarmiert, weil der Brand- und Einbruchalarm im Eingangsbereich eines Einkaufszentrums losgegangen war. Ob die Täter Geld erbeuten konnten, ist unklar. Derzeit ist die Polizei vor Ort - die Beamten fahnden nach dem oder den Tätern. Der Einsatz wird voraussichtlich bis in den späten Vormittag gehen. | NDR Schleswig-Holstein 22.04.2024 06:00 Uhr

Nach Bombendrohung in Billund: Verdächtiger vor Gericht

Nach der Bombendrohung am Flughafen im dänischen Billund hat sich ein 30 Jahre alter Verdächtiger vor dem Untersuchungsrichter in der Stadt Horsens verantwortet. Ob er in U-Haft kommt, ist noch nicht bekannt. Am Sonnabend ruhte der Flugbetrieb zehn Stunden lang, die Terminals waren abgesperrt. Es bildeten sich lange Autoschlangen im Umfeld. Der Beschuldigte soll einen verdächtigen Gegenstand bei sich gehabt haben. Ob ein Zusammenhang mit der Sprengung eines Geldautomaten in der Nacht zuvor besteht, ist nach Angaben dänischer Medien ebenfalls noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 22.04.2024 07:00 Uhr

Taufe in Kappeln für gefedertes Boot für Offshore-Einsätze

In Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) wird heute ein neuartiges Boot für die Wartung von Windanlagen auf hoher See getauft. Servicetechniker können damit nach Angaben des Unternehmens EnBW auch bei bis zu drei Meter hohem Wellengang auf die Anlagen übersetzen - auch dank einer besonderen Federung. Das Konzept stammt von den Firmen Wallaby und Offcon in Kappeln. Gebaut wurde das Schiff auf der Hitzler-Werft in Lauenburg. Zwei 18 Meter lange Katamaranrümpfe tragen den abgefederten Schiffskörper. Das Unternehmen EnBW will den Prototypen nun im Windpark Baltic II auf der Ostsee testen. | NDR Schleswig-Holstein 22.04.2024 07:00 Uhr

Wetter: Erst trocken, später auch Regen

Heute ist es wechselnd bewölkt und am Morgen meist noch trocken. Im Tagesverlauf kommen von der Ostsee her gelegentlich Schauer, meist als Regen, teils mit Graupel oder Schnee vermischt. Vor allem im Nordwesten ist es zeitweise heiter. Es bleibt sehr kühl bei maximal sechs Grad im Ostseebad Dahme (Kreis Ostholstein) bis 9 Grad in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland). | NDR Schleswig-Holstein 22.04.2024 07:00 Uhr

Archiv 4 Min Nachrichten 09:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.04.2024 | 06:00 Uhr