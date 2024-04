Unbekannte sprengen Geldautomaten in Schenefeld Stand: 22.04.2024 09:11 Uhr In Schenefeld im Kreis Pinneberg haben unbekannte Täter versucht, zwei Geldautomaten zu sprengen. Bei einem waren sie erfolgreich. Der Polizei-Einsatz lief auch am Morgen noch - die Täter sind flüchtig.

Gegen 3 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, da der Brand- und Einbruchalarm eines Einkaufszentrums losgegangen war. Den Tätern gelang es laut Polizei, eine Maschine zu sprengen - der zweite Automat konnte nicht geknackt werden. In dem Raum mit den Geldautomaten sieht man Verwüstungen. Ob die Täter Geld erbeuten konnten, ist unklar.

Einsatz ist noch nicht beendet

Am Morgen war die Polizei immer noch vor Ort - die Beamten fahnden nach dem oder den Tätern. Der Einsatz in Schenefeld im Kreis Pinneberg wird voraussichtlich bis in den späten Vormittag gehen. Es gibt Videoaufnahmen von Überwachungskameras, aber diese müssen erst von der Kriminalpolizei ausgewertet werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.04.2024 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg