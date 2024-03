Stand: 06.03.2024 07:17 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Lösung für Rohstoffmangel? Kieler Firma recycelt Bauschutt

Langwierige Genehmigungsverfahren für den Abbau von Rohstoffen sorgen dafür, dass Sand und Kies immer knapper werden. Eine Alternative könnte das Recycling von Baustoffen sein. Doch das ist nicht immer so einfach. "Es gibt einen Genehmigungsmangel", meint Jan Christan Janßen vom Verband der Bau- und Rohstoffindustrie (vero). Von den Kommunen ausgeschrieben würden oft nur Aufträge mit Primär-Rohstoffen, kritisiert Janßen. Laut dem schleswig-holsteinischen Gemeindetag hat sich ein Fachhausschuss mit den Einsatzmöglichkeiten von Recyclingbaustoffen befasst. | NDR Schleswig-Holstein 06.03.2024 08:00 Uhr

Windkraft in SH: Regionalplan für den Norden ist vom Tisch

Die Windkraft-Planung für den Norden Schleswig-Holsteins muss neu aufgerollt werden. Die Aufhebung des Windregionalplans ist rechtskräftig. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Schleswig hatte die regionale Planung für den Ausbau der Windenergie im März vergangenen Jahres für unwirksam erklärt. Eine Revision ließ das Gericht nicht zu. Dagegen hatte die Landesregierung Beschwerde eingelegt - und die wurde jetzt vom Bundesverwaltungsgericht zurückgewiesen. Damit ist der Regionalplan Windenergie für den Planungsraum I (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Stadt Flensburg) rechtskräftig aufgehoben. | NDR Schleswig-Holstein 06.03.2024 08:00 Uhr

Keine neuen Warnstreiks bei privaten Busunternehmen

Im Tarifkonflikt bei den privaten Busunternehmen in Schleswig-Holstein verzichtet die Gewerkschaft ver.di vorerst auf weitere Warnstreiks. Nach Angaben eines Sprechers vereinbarten beide Seiten eine streikfreie Zeit über Ostern. Anfang April sollen die Verhandlungen über den Manteltarifvertrag fortgeführt werden. Ver.di fordert unter anderem, dass die Arbeitgeber die Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden herabsetzen. Die Unternehmen lehnten das bislang ab. | NDR Schleswig-Holstein 06.03.2024 07:00 Uhr

Schlechte Haushaltslage in Schleswig-Holstein

Die Haushaltslage in Schleswig-Holstein ist laut Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) ernst. Die Lücke in der mittelfristigen Finanzplanung betrage demnach rund eine Milliarde Euro - allein im nächsten Jahr fehlen etwa 580 Millionen Euro. Bis 2030 will die Landesregierung daher pro Jahr 200 Millionen Euro einsparen. Oppositionsführerin Serpil Midyatli (SPD) findet, die mittelfristige Haushaltsplanung der Regierung belege erneut die strukturellen Probleme, vor die Schwarz-Grün das Land finanziell gestellt habe. Die Finanzplanung sei eine gewaltige Nebelkerze findet der Vorsitzende der FDP-Fraktion, Christopher Vogt. Von den Grünen hieß es, als Koalition stelle man sich den Herausforderungen in Geschlossenheit und Ernsthaftigkeit. | NDR Schleswig-Holstein 06.03.2024 06:00 Uhr

Günther geht mit Forderungen in MP-Konferenz

Die Ministerpräsidenten der Länder treffen sich heute mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), um über die Flüchtlingspolitik zu sprechen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nannte die Lage in den Kommunen teilweise überfordernd und betonte mit Blick darauf, die Zuwanderung zu begrenzen. Der Bund sei in der Pflicht, die Situation in den Griff zu bekommen. Das würde Land und Kommunen entlasten, so Günther weiter. | NDR Schleswig-Holstein 06.03.2024 06:00 Uhr

Equal Pay Day: Zwölf Prozent weniger Lohn für Frauen in SH

Heute ist der Tag, der auf die schlechtere Bezahlung von Frauen aufmerksam machen soll - der Equal Pay Day. Der reine Unterschied beim Brutto-Stundenlohn liegt in Schleswig-Holstein bei zwölf Prozent. Das zeigen die aktuellen Zahlen vom Statistikamt. Die Gründe dafür sind, dass Frauen häufig in Teilzeit oder in Bereichen arbeiten, die schlechter bezahlt werden. Die Gender Gap, die den Unterschied zwischen dem Einkommen von Frauen und Männern misst, beträgt in Schleswig-Holstein 35 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 06.03.2024 06:00 Uhr

SG Flensburg Handewitt gewinnt deutlich in European League

Die Handballer der SG Flensburg Handewitt haben die Hauptrunde der European League mit dem bislang höchsten Saisonsieg abgeschlossen. Die SG feierte einen 45:26-Erfolg gegen den dänischen Club Bjerringbro Silkeborg und zieht somit direkt ins Viertelfinale ein. | NDR Schleswig-Holstein 06.03.2024 06:00 Uhr

Wetter: stark Bewölkt mit sonnigen Auflockerungen

Heute ist das Wetter wechselnd bis stark bewölkt, am Morgen ist im Norden hier und da etwas Regen möglich. Im Verlauf ist es weitgehend trocken und von Süden her kommen Auflockerungen mit Sonnenschein - am meisten zwischen Fehmarn (Kreis Ostholstein) und Elbe. Von Nordfriesland bis nach Angeln ist es länger wolkig. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 Grad am Fehmarnsund und 9 Grad in Norderstedt (Kreis Segeberg). Es weht schwacher, an den Küsten teilweise mäßiger Wind aus Nordost bis Ost. | NDR Schleswig-Holstein 06.03.2024 06:00 Uhr

