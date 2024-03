European League: Flensburg-Handewitt zieht direkt ins Viertelfinale ein Stand: 05.03.2024 20:14 Uhr Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat am letzten Spieltag der Hauptrunde in der European League seine sehr gute Ausgangsposition genutzt und ist als Gruppensieger direkt ins Viertelfinale eingezogen. Die Norddeutschen gewannen am Dienstagabend souverän mit 45:26 (19:17) bei Bjerringbro-Silkeborg.

von Christian Görtzen

Die Dänen waren vor dem letzten Spieltag in der Gruppe 3 der ärgste Verfolger der SG. Allerdings bestand am Gruppensieg der Norddeutschen kaum noch ein Zweifel: Dank eines klaren 38:28-Heimsieges und der insgesamt besseren Tordifferenz wäre das Ziel selbst mit einer Niederlage von zehn Toren Unterschied erreicht worden. Der enorme Vorteil durch Rang eins: Die Schleswig-Holsteiner müssen international erst Ende April wieder antreten. In der Runde der besten acht Clubs treffen sie am 23. und 30. April auf den Sieger der Begegnung zwischen der TSV Hannover-Burgdorf und IK Sävehof aus Schweden.

In der Gruppe I stand schon vor dem ersten Abendspiel fest, dass Hannover-Burgdorf als Dritter die Hauptrunde abschließt. Die Rhein-Neckar Löwen sicherten sich durch ein 27:23 gegen Gornik Zabrze den zweiten Platz. Die "Recken" gastieren am Abend bei HBC Nantes. Das Final Four wird am 25. und 26. Mai in Hamburg ausgetragen.

SG-Trainer Krickau früh mit deutlicher Ansprache

Drei Tage nach der wilden Schlussphase im Bundesligaspiel bei der HSG Wetzlar, in der fast noch ein Punkt oder sogar mehr verspielt worden wäre, begann die Mannschaft von SG-Trainer Nicolej Krickau in Aarhus ordentlich. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde war aus Sicht der Gäste mit einem 11:11 eigentlich alles im grünen Bereich. Krickau nahm dennoch kurz darauf eine Auszeit und forderte von seinen Spielern mit einer gewissen Lautstärke zweierlei: mehr Energie und weniger Ballverluste.

Die Ansprache erzielte durchaus Wirkung: Die SG wirkte danach konzentrierter. Vor allem zwei Flensburger boten in der restlichen Phase der ersten Hälfte eine starke Leistung. Torhüter Kevin Möller parierte so einige Würfe seiner Landsleute, inbesondere von den Außenpositionen aus. Zudem traf Lasse Möller bei acht Würfen sieben Mal ins Tor. Zur Pause führten die Norddeutschen mit 19:17 gegen die Gastgeber, in deren Reihen sich zwei verdiente ehemalige Bundesligaprofis fanden - Rasmus Lauge (einst SG und THW Kiel) und Morten Olsen (TSV Hannover-Burgdorf).

Anders als in Wetzlar wurde es in Aarhus in der zweiten Hälfte nicht mehr eng. Der Vorsprung aus dem Hinspiel war dafür einfach auch zu komfortabel. Nach 42 Minuten führten die Schleswig-Holsteiner mit 31:22. Letztlich war es ein Erfolg mit 19 Treffern Unterschied. Erfolgreichste SG-Profis waren Lasse Möller und Emil Jakobsen mit jeweils neun Toren, Letzterer mit einer hundertprozentigen Wurfquote.

