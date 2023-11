Bezahlkarten für Geflüchtete: Was sollen sie bringen?

Staatliche Bargeldzahlungen werden in der Debatte als ein Anreiz für Migranten gesehen, nach Deutschland zu kommen. Denn Geflüchtete könnten die staatlichen Hilfen an Verwandte in ihren Heimatländern überweisen, so die Auffassung, die vor allem die FDP in der Ampelkoalition vertritt. Sie dringt daher darauf, die Zahlungen durch Bezahlkarten zu ersetzen, sodass ein Geldtransfer nicht mehr möglich wäre. Der Fraktionschef der FDP im Bundestag, Christian Dürr, hatte den Ländern per Artikel in der "Bild"-Zeitung quasi ein Ultimatum gestellt: "Ich erwarte von den Ländern, dass sie bis zur nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 6. November den Weg für Prepaid-Bezahlkarten frei machen." Wenn sich bis dahin nichts tue, "müssen wir über Steuergelder vom Bund gar nicht erst sprechen."

Der rechtliche Anspruch auf ein "Taschengeld" zur Deckung des "notwendigen persönlichen Bedarfs" richtet sich nach Lebenssituation und Alter der Asylbewerber. In der Erstaufnahme bekommen sie gemäß dem Asylbewerberleistungsgesetz ein Taschengeld von 182 Euro für den persönlichen Bedarf und ein Bett und Mahlzeiten gestellt. Leben sie in einer weiterführenden Unterkunft, in der sie sich selbst versorgen müssen, erhalten Alleinstehende 410 Euro, also etwa 40 Euro weniger als Bürgergeld-Bezieher.

Zwar ist es bereits möglich, die Bargeldzahlungen durch Sachleistungen zu ersetzen, doch ist das für die Kommunen mit hohem Verwaltungsaufwand verbunden. Genutzt werde die Wahlmöglichkeit deshalb bisher kaum, wie Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) sagte. Die Bezahlkarte soll hier eine Kompromisslösung sein.

Statt mit von den Kommunen ausgezahltem Bargeld sollen Geflüchtete, die im Asylantragsverfahren sind oder nur einen Duldungsstatus haben, ihre Einkäufe über eine Karte abwickeln. Das Geld soll regelmäßig von den Sozialbehörden an Banken überwiesen werden, die die Karten mit dem Guthaben aufladen.

Die Bundesländer wollen eine bundesweit einheitliche Bezahlkarte für Geflüchtete, wie sie beim Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am 13. Oktober deutlich machten. Die Ministerpräsidenten fordern den Bund auf, "zeitnah" die Voraussetzungen dafür zu schaffen. Nach dem Willen der Länderregierungschefs sollen die in Erprobung befindlichen Systeme zur Einführung von Bezahlkarten schnellstmöglich hinsichtlich ihrer bundesweiten Einführung geprüft werden.

Auch aus Sicht des Deutschen des Städte- und Gemeindebundes ist es wichtig, dass es eine möglichst bundeseinheitliche Lösung gibt oder "sich Bund und Länder zumindest auf klare Rahmenbedingungen für die Anforderungen an eine solche Karte verständigen", wie Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg dem "Tagesspiegel" sagte: "Wir brauchen keinen weiteren Flickenteppich unterschiedlicher Lösungen." Eine Bezahlkarte müsse wie eine Giro- oder Debitkarte funktionieren und "universell in Geschäften des täglichen Bedarfs" und etwa auch im öffentlichen Nahverkehr einsetzbar sein.

Die bisherigen konkreten Pläne für die Einführung von Bezahlkarten sind überschaubar: In Bayern wurde die gesetzliche Voraussetzung geschaffen, solche Karten auszugeben, es läuft aber noch die Ausschreibung. In Hannover und Hamburg gibt es schon weiter gediehene Pilotprojekte mit der "Socialcard" (Hannover) beziehungsweise der "Sozialkarte" (Hamburg).

Die Stadt Hannover will Asylbewerbern das ihnen zustehende Taschengeld künftig nicht mehr bar, sondern per Debitkarte auszahlen. Bis Jahresende will die Stadt Geflüchteten ohne eigenes Konto eine "Socialcard" ausgeben, auf der von der Sozialbehörde der volle Regelsatz geladen wird. Damit sollen Abhebungen an Geldautomaten möglich sein. Laut Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) soll die "Socialcard" für Hannover als "moderne und innovative Kommune" stehen. In ihrer Nutzung soll die Karte nicht eingeschränkt sein.

Motiv für die geplante Änderung in Hannover sei, dass die Asylbewerber mit einer solchen Karte "diskriminierungsfrei am immer stärker verbreiteten bargeldlosen Zahlungsverkehr teilnehmen" könnten, sagte eine Stadtsprecherin. Sie bräuchten zudem nicht länger zum ersten eines Monats den sogenannten Verpflichtungsschein bei der Behörde abzuholen. Mit dem könnten sie sich bisher bei der Sparkasse das Geld auszahlen lassen. Das neue Verfahren entlaste zudem die Behördenmitarbeiter.

In Hamburg hatte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) Anfang Oktober erklärt, dass die technische Umsetzung von Prepaid-Karten für Asylbewerber geprüft werde. Finanzsenator Andreas Dressel schrieb Ende Oktober beim sozialen Netzwerk X: "Bei der Bezahlkarte machen wir uns in Hamburg auf den Weg." Die "Sozialkarte" soll es sowohl in der üblichen Plastikform sowie als App geben. Die dahinterliegenden Guthabenkonten können nicht überzogen werden. Laut Ausschreibung sollen die Karten neben bargeldloser Zahlung in Geschäften auch das Geldabheben am Automaten ermöglichen.