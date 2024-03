Kieler Woche 2024: Weitere Infos zum Programm Stand: 06.03.2024 17:03 Uhr In etwas mehr als 100 Tagen startet in Kiel das größte Volksfest Schleswig-Holsteins. Am Mittwoch wurden weitere Programmpunkte und Inhalte bekannt gegeben. In diesem Jahr soll unter anderem das barrierefreie Angebot ausgeweitet werden.

Ein Event der kleinen Momente - so hat Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) die Kieler Woche 2024 am Mittwoch beschrieben. Die Planungen dafür laufen bereits auf Hochtouren. Nun wurden weitere Details bekannt: Die Windjammerparade beispielsweise wird in diesem Jahr wieder die Gorch Fock anführen. Beim Classic Open Air wird Musikerin Stefanie Heinzmann viele ihre Songs unter dem Motto "Pop meets Classic" mit dem Philharmonischen Orchester Kiel ganz neu interpretieren. Möglich macht das der Förderverein. Und auch Musik für Gehörlose und Segelfahrten für Rollstuhlfahrende soll es geben.

Musik mit Live-Übersetzung in Gebärdensprache

Neben einem neuen barrierefreien Bereich vor der Rathausbühne ist geplant, mehrere Konzerte für gehörlose Menschen live in Gebärdensprache zu übersetzen. Das teilte der Förderverein mit. Darüber hinaus soll es am Hoftheater und bei Konzerten auf der Spiellinie ein Gebärdenangebot für schwerhörige und gehörlose Kinder geben.

Mehr Inklusion auf der Kieler Woche

Der inklusive Aspekt sei ein ganz wichtiger, so Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD). Das zeige auch der neue Premiumpartner, die Deutsche Fernsehlotterie. Die habe es sich zur Aufgabe gemacht, das solidarische Miteinander in Deutschland zu stärken, sagte Geschäftsführer Christian Kipper. "Alle Besucherinnen und Besucher haben uneingeschränkt die Möglichkeit zur Teilhabe, zur Freude und zum Genuss des Segelsports", erklärt Kipper zur Planung der Kieler Woche.

Kieler Woche für alle - auch in Seniorenheimen

Oberbürgermeister Kämpfer sieht in der Partnerschaft eine Chance für das Event: "Damit unterstützen wir den grundlegenden Gedanken der Kieler Woche: umsonst, draußen und für alle." Für alle vor Ort wird es auch ganz praktisch die Möglichkeit geben, Gutes zu tun: In diesem Jahr können Besucherinnen und Besucher das Becherpfand gegen Lotterielose eintauschen. Die Erlöse kommen unter anderem der Stadtmission Kiel zugute.

Soziale Teilhabe soll im Juni auch in anderen Bereichen großgeschrieben werden: Lokale Spielmannszüge und Chöre werden nach Angaben der Veranstalter in insgesamt 25 Kieler Alten- und Pflegeheimen spielen.

Olympia-Generalprobe für deutsche Top-Segler

Für den sportlichen Teil der Kieler Woche haben sich bisher mehr als 300 Seglerinnen und Segler aus 23 Nationen angemeldet. In der olympischen ILCA-7-Jolle der Männer ist unter anderem Ex-Weltmeister Philipp Buhl dabei, ebenso wie sein nationaler Herausforderer um das Olympiaticket, Nik Aaron Willim aus Kiel. Weiterhin dabei ist Buhls Sparringspartner und Bronzemedaillengewinner der vergangenen Spiele von Tokio, Hermann Tomasgaard aus Norwegen. "Sie wollen die Kieler Woche als Generalprobe für die Olympischen Segelwettbewerbe von Marseille nutzen", sagte Regattaorganisationsleiter Dirk Ramhorst.

Inklusiv wird es auch beim Sport. Rollstuhlfahrende können in diesem Jahr wieder mehrere Regatten begleiten, auch die Windjammerparade. Dafür hat der Verein Inklusives Segeln für Alle e.V. eine extra umgebaute Segeljacht vor Ort. Laut Ramhorst waren die Regattabegleitfahrten bereits im letzten Jahr extrem gefragt.

Kiellinie wird wieder zur Einbahnstraße

In vergangenen Jahr wurde ein Besucherrekord von 3,8 Millionen Gästen verzeichnet. Auf einen ähnlich großen Andrang ist die Stadt nach eigenen Angaben für dieses Jahr vorbereitet. Die Feiermeile an der Kiellinie wird täglich zur Einbahnstraße. So sollen sich alle Besucherinnen und Besucher sicher fühlen können, sagte Kämpfer.

Weitere Informationen zur Kieler Woche 2024 und zu deren Programm gibt es auf der Webseite kieler-woche.de.

