Flensburg: Sanierung der Kaikante wird Jahre dauern

Stand: 06.03.2024 11:04 Uhr

Seit November vergangenen Jahres verhindern Absperrungen den Zugang zur Promenade an der Schiffbrücke in Flensburg. Jetzt steht fest: Die Bauarbeiten werden Jahre in Anspruch nehmen - erst im nächsten Jahr beginnt die Planung.