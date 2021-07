Scharbeutz: Nächtliches Alkoholverbot bis Mitte September Stand: 29.07.2021 11:20 Uhr Für Teile von Scharbeutz (Kreis Ostholstein) hat die Gemeinde ein grundsätzliches Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen ausgesprochen.

Laut Allgemeinverfügung ist der Konsum von Alkohol und das Mitführen von Behältern - insbesondere aus Glas - mit alkoholischen Getränken, die zum Konsum vorgesehen sind, zwischen 23 Uhr und 6 Uhr untersagt. Das gilt für alle öffentlichen Plätze an folgenden Orten:

im Strandbereich der Gemeinde Scharbeutz, von der Gemeindegrenze zu Timmendorfer Strand bis zur Gemeindegrenze zu Sierksdorf, seeseitig begrenzt durch die Küstenlinie und landseitig begrenzt durch den Dünenfuß einschließlich der Dünenübergänge, der Dünen, Buhnen, Seebrücken und Küstenschutzanlagen

in der Strandallee mit der Promenade und den Seebrückenvorplätzen

im Fischerstieg

im Muschelstieg

am Ostseeplatz

im Kurpark Scharbeutz

im Kurpark Haffwiesenpark

Betrunkene Jugendliche pöbeln und randalieren

Als Begründung führt die Gemeinde an, dass es in den vergangenen Wochen vermehrt zu größeren Ansammlungen Jugendlicher in den genannten Bereichen gekommen sei. Die teilweise Minderjährigen haben demnach große Mengen Alkohol getrunken, laut gepöbelt, sich Auseinandersetzungen mit den dortigen Sicherheitskräften geliefert und gegen das Betäubungsmittelgesetzt verstoßen. Darüber hinaus sollen die randalierenden Jugendlichen unter anderem Strandkörbe beschädigt, in der Öffentlichkeit gepinkelt und Glasflaschen am Strand und an der Seebrücke zertrümmert haben, so dass die Scherben Strandbesucher gefährden können.

Bußgeld von bis zu 1.000 Euro

Zuwiderhandlungen können laut Gemeinde mit einem Bußgeld von bis zu 1.000 Euro geahndet werden. Die Allgemeinverfügung tritt morgen in Kraft und bleibt vorerst bis zum 15. September gültig, da die Gemeinde davon ausgeht, dass sich das Problem mit dem Ende der Ferien erübrigt hat.

