Sand auf Sylt: Stürme haben besonders viel Schaden angerichtet Stand: 23.02.2022 18:03 Uhr Sylt ist mit seiner Lage in der Nordsee sturmerprobt: Jedes Jahr tragen Wind und Wellen einen Teil des Sandes ab. Doch dieses Mal war es besonders schlimm.

Die Stürme der vergangenen Tage haben auf Sylt (Kreis Nordfriesland) deutliche Spuren hinterlassen. Naturschützer und Tourismusexperten gehen davon aus, dass an der Westküste der Insel so viel Sand weggespült wurde wie schon seit Jahren nicht mehr. Laut Arne Hansen vom Sylt Tourismus-Service sind es allein auf einem etwa ein Kilometer langen Stück zwischen Westerland und Wenningstedt gut 10.000 Kubikmeter - so viel wie in 675.000 große Schiffscontainer passt.

Alle Schäden müssen verzeichnet werden

Videos 6 Min Wie Sandvorspülungen verhindern, dass Sylt immer kleiner wird Sturmfluten lassen Sylt schrumpfen. Seit fast 50 Jahren wird deshalb Sand vorgespült. Wir erklären, wie das funktioniert und wie die Insel ohne Spülung aussehen würde. 6 Min

Die Mitarbeiter des Tourismus-Service nehmen momentan jede Stelle auf, die betroffen ist. Denn auch wenn die typischen Schwachstellen bekannt sind, ist es wegen des Ausmaßes der Schäden nach Sturm "Zeynep" wichtig, alles zu katalogisieren. Vereinzelt stellen die Sandverluste eine Gefahr dar - laut Tourismus-Service zum Beispiel an einer Brücke in Westerland, die droht, instabil zu werden, falls dort noch mehr Sand verloren geht.

Sand vermutlich 300 Kilometer vor der Küste

Wie viel Sand die Stürme genau abgetragen haben, ermittelt in den kommenden Wochen der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz. Experten gehen davon aus, dass ein Großteil des Sandes gut 300 Meter vor der Küste liegt, also zumindest nicht ganz verloren ist.

Jedes Jahr wird die Küste Sylts durch Sandaufspülungen saniert. Laut Tourismus-Service wurden 1972 bis 2020 insgesamt etwa 54,5 Millionen Kubikmeter Sand aufgespült, die etwa acht Kilometer vor der Küste aus dem Wasser geholt werden. Dies passiert in der Regel jährlich von Mai bis Oktober, zum Erhalt der Küstenschutzanlagen. Demnach tragen starke Westwinde und Brandung jährlich bis zu vier Meter von der Westseite der Insel ab, schätzungsweise eine Million Kubikmeter Sand gehen der Insel dadurch pro Jahr verloren.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 23.02.2022 | 19:30 Uhr