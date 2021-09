Sana-Kliniken: Bald nur noch eine Klinik im Kreis Pinneberg? Stand: 15.09.2021 18:00 Uhr Im Kreis Pinneberg könnte es bald nur noch eine Klinik geben. Die Sana-geführten Regiokliniken haben ihr Vorhaben im Hauptausschuss vorgestellt.

Die Regiokliniken im Kreis Pinneberg mit ihren rund 2.400 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen könnten bald zu einem zentralen Standort zusammengelegt werden. Bislang sichern sie mit den Kliniken in Elmshorn und Pinneberg die Basisversorgung der Bevölkerung. Die Geschäftsführung des Sana-Unternehmens sagte NDR Schleswig-Holstein, man wolle unter anderem Doppelstrukturen abschaffen und neben der Allgemeinversorgung auch mehr auf Spezialisten setzen. Das ginge nur in größeren Teams, die an einem Standort zusammenarbeiten und in Gebäuden, die auf die modernsten Arbeitsweisen in der Medizin ausgerichtet seien.

Neuer Standort für Klinik unklar

Einen Abbau von Arbeitsplätzen verfolgen die Klinken laut der Geschäftsführung mit der Zusammenlegung nicht. Man erhoffe sich vielmehr mit der neuen modernen Ausrichtung ein noch attraktiverer Arbeitgeber zu werden. Wo der neue Standort entstehen könnte, sei noch nicht bekannt. Zuerst muss allerdings noch der Kreis Pinneberg, der als Gesellschafter der Regios 25,1 Prozent der Anteile hält, mit ins Boot geholt werden.

Am Abend stellte die Geschäftsführung der Regiokliniken das Vorhaben im Hauptausschuss des Kreises Pinneberg vor. Wenn alles so kommt wie von der Geschäftsführung geplant, könnte ein neuer Campus im Jahr 2030 bezugsfertig sein. Bereits im vergangenen Jahr wurde der Standort Wedel geschlossen.

