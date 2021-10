SH hat den teuersten Strom - Lösung gefordert Stand: 13.10.2021 11:11 Uhr Schleswig-Holsteiner zahlen mehr für Strom als die Bewohner anderer Bundesländer - unter anderem wegen der EEG-Umlage. SH Netz fordert die Politik auf, die Kosten gerechter zu verteilen.

Strom in Schleswig-Holstein kostet laut Netzbetreiber SH Netz aktuell etwa 20 Prozent mehr als in anderen Bundesländern. Ein Grund dafür ist die EEG-Umlage (Erneuerbare Energien Gesetz). Sie wird unter anderem fällig, wenn Strom aus erneuerbaren Energiequellen nicht abgenommen werden kann - wenn also zum Beispiel Windräder still stehen. Aber auch für den Bau von Stromleitungen fällt die Umlage an. In beiden Fällen wird sie von den Einwohnern des betroffenen Bundeslandes bezahlt. Weil in Schleswig-Holstein besonders viel Strom aus erneuerbarer Energie produziert wird, werden hier auch besonders viele Stromleitungen gebaut - mit der Folge, dass die Umlage im Norden höher ausfällt.

"Netzausbau ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe"

Der Aufsichtsratsvorsitzende von SH Netz, Matthias Boxberger, fordert ein Umdenken der Politik: "Was die Politik jetzt machen muss, ist, dass die Verbraucher in Schleswig-Holstein nicht die Zeche dafür zahlen, dass wir Vorreiter bei der Energie-Wende sind", meint Boxberger. Der Netzausbau sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und müsse auch von allen bezahlt werden. "Alle profitieren von den Energiewende-Investitionen hier im Norden", sagt Boxberger NDR Schleswig-Holstein. Er fordert, dass Stromkunden in besonders Energiewende-relevanten Regionen entlastet werden sollen - entweder durch eine Umverteilung oder eine Härtefallregelung, die die Lasten aus Schleswig-Holstein wegnimmt. "Die Kosten müssen dann von anderen getragen werden, aber es ist ja auch eine gemeinsame Aufgabe, die Energiewende voranzubringen", so Boxberger.

Buchholz: "Klimawandel zum Nulltarif gibt es nicht"

Auch Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) empfindet den Ist-Zustand als unlogisch: "Das passt eigentlich gar nicht zusammen. Das Land, das am meisten produziert, müsste eigentlich die günstigsten Strompreise haben - haben wir aber nicht, weil die Netzentgelte bei uns am höchsten sind", sagt der Minister. Er sieht die Bewältigung dieser Problematik auf Bundesebene. Es gehe darum, einen ausgeglichenen Weg zu finden. Auf der einen Seite soll Energie bezahlbar bleiben, damit die deutsche Wirtschaft funktioniert. Auf der anderen Seite sollen die fossilen Energieträger zurückgefahren werden. "Klimawandel zum Nulltarif gibt es nicht. Das kostet Geld", so Buchholz. Man müsse aber aufpassen, dass auch Menschen mit weniger Geld sich dennoch Strom leisten können.

Neue Bundesregierung am Zug

Beim Energieministertreffen in Berlin vergangene Woche haben die Minister bereits einem gemeinsamen Antrag von Schleswig-Holstein und Niedersachsen zugestimmt. Die beiden Länder fordern, die Finanzierung der Energiewende neu zu regeln und die EEG-Umlage abzuschaffen. Nun ist die neue Bundesregierung am Zug.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.10.2021 | 08:00 Uhr