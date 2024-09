Stand: 06.09.2024 11:35 Uhr SG Flensburg Handewitt: Saisonstart gegen den HC Erlangen

Am Freitagabend startet die SG Flensburg Handewitt in die neue Handballsaison. Gegner zum Auftakt ist der HC Erlangen. Das Spiel beginnt um 20 Uhr in der Campushalle Flensburg. Einlass ist bereits um 18 Uhr. Die Bauarbeiten auf der Osttangente können die Anreise erschweren. Ab dieser Saison stellt die SG Flensburg Handewitt den Kartenverkauf laut eigenen Angaben auf ein Online-Ticketsystem um.

