Royaler Regentag: Margrethe II. am Weltkulturerbe

von Simone Steinhardt

Die Schüler der Dänischen Schule in Kappeln plappern munter durcheinander. In farbenfrohen Regenjacken stehen sie am Danevirke Museum in Dannewerk (Kreis Schleswig-Flensburg) unter einem Baum um ihre Schulleiterin Helga Larsen herum. Der strömende Regen scheint niemanden weiter zu stören. Zu sehr freuen sich die Schüler darauf, gleich Königin Margrethe II. zu sehen, die in ihrem Schulalltag sehr präsent ist, wie Schulleiterin Larsen verrät. "Den Kleineren haben wir erst mal erklärt, dass die Königin keine Krone trägt", erzählt sie schmunzelnd. Mit 90 Schülern ist die Dänische Schule zum Danevirke Museum gekommen. "Dafür mussten wir zwei Busse mieten. Das hat erfreulicherweise der SSF (Südschleswiger Verein, Betreiber des Danevirke Museums, Anm.d.Red.) gesponsert. Unsere Schule hätte sich das sonst nicht leisten können."

Mit kariertem Mantel, Schirm und Charme

Rund 500 royale Fans säumen am Donnerstagmorgen links und rechts die Wiese vor dem Danevirke Museum – die von dem anhaltenden Regen schon ganz aufgeweicht ist. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wartet ebenfalls unter einem Schirm auf Ihre Majestät.

Was die Königin wohl tragen wird bei dem Wetter? Um kurz nach zehn erscheint die dänische Monarchin vor dem Museum - bejubelt von den umstehenden Menschen, die mit dänischen Fähnchen winken. Die Königin winkt charmant und gut gelaunt in die Runde. Sie trägt einen karierten, wadenlangen Mantel, einen mintfarbenen Hut, beige Schuhe und die farblich dazu passende Handtasche.

"Wetter ist für die Königin nicht wichtig" Christian Meyer, Kommunikationsberater des Königshauses

Jemand hält ihr den Schirm, als sie zunächst gemeinsam mit der Empfangs-Delegation den früheren dänischen Verteidigungswall Danewerk besichtigt. Danach schreitet sie allein den Wall hinunter, trägt ihren blauen Schirm in der linken Hand und winkt dem Publikum mit der anderen nach allen Seiten freundlich lächelnd zu. Schlechte Laune wegen des Wetters? Fehlanzeige. "Wetter ist für die Königin nicht wichtig", sagt der Kommunikationsberater des Königshauses, Christian Meyer.

Königin enthüllt die UNESCO-Plakette

Auf dem Rasen vor dem Museum angekommen, empfängt Henrik Becker-Christensen, ehemaliger dänischer Generalkonsul in Flensburg, die Monarchin. Vergangenes Jahr wurde das Danewerk zum UNESCO-Welterbe erklärt. Margrethe II. enthüllt die offizielle UNESCO-Plakette vor dem Museum. Danach schreitet sie, bejubelt von den tapfer im Regen ausharrenden Fans, ins Innere des Museums.

Delegation verspätet sich wegen archäologischer Funde

Nächste Station der royalen Rundreise ist das Wikinger-Museum Haithabu. Ganz pünktlich kommt die königliche Delegation dort nicht an. Prompt wird gemunkelt, ob Ihre Majestät wohl eine Rauchpause eingelegt hat. "Nein", verrät Christian Meyer. "Die Königin raucht nur privat. Sie hat sich sehr für die archäologischen Funde im Danevirke Museum interessiert, daher sind wir etwas später dran."

Durch das Haithabu-Museum führt der Direktor von Schloss Gottorf, Claus von Carnap-Bornheim. Ihre Majestät, in einem mintfarbenen Kostüm, lauscht interessiert den Ausführungen des Landesarchäologen über das Wikingerschiff. Besonders fasziniert scheint sie von den Holzplanken des nachgebauten Wracks zu sein.

"Wie lang sind die?", möchte die Monarchin wissen. "Sieben Meter. Das ist eine großartige Arbeit. So etwas könnte man heute nicht mehr bezahlen", so von Carnap-Bornheim. "Und nicht mehr finden", fügt Königin Margrethe II. hinzu. Das Interesse der Monarchin hat einen Hintergrund: "Ihre Majestät hat Archäologie studiert", erklärt Christian Meyer.

Sonne und Klassentreffen vor Schloss Gottorf

Dritter Programmpunkt für die Königin am Donnerstag: Schloss Gottorf in Schleswig, im 18. und 19. Jahrhundert Sitz der dänischen Statthalter. Das erste Mal an diesem Tag wird die Monarchin mit strahlendem Sonnenschein und von gleich zwei Blumenkindern in festlichen Kleidern begrüßt. Rechts des Schlosses warten zahlreiche Schaulustige mit Fähnchen in der Hand auf die Ankunft der Königin. Zu ihnen zählt auch Wolfgang Schulz: Er ist mit seinen ehemaligen Mitschülern der Mittelschule Hohenwestedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) nach Gottorf gekommen.

"Wir feiern heute 60-jähriges Klassentreffen. Eine von uns ist sogar aus New York angereist", erzählt Schulz. Eigentlich wollte die Gruppe die Ausstellung der Moorleichen im Archäologischen Landesmuseum ansehen. "Aber da hat die Königin heute Vorrang und uns ein bisschen das Programm verdorben. Naja, aber die Moorleichen sagen ja auch nichts mehr", nimmt es Wolfgang Schulz mit Humor.

Für Ihre Majestät endet der Donnerstag-Ausflug im Rahmen ihres Schleswig-Holstein-Besuchs dann mit einem Besuch der Mennonitenkirche sowie des Paludanushauses in Friedrichstadt.

Margrethe II. spricht von "großem Erlebnis"

"Es sind sehr schöne Tage für mich gewesen", sagt die Königin am späten Nachmittag in Flensburg auf ihrer Jacht "Dannebrog" zu Journalisten. Es sei ein großes Erlebnis gewesen. Sie sei überall sehr herzlich empfangen worden und habe sich gefreut, so viele Menschen und auch kleine Kinder zu sehen, die der dänischen Minderheit angehören und denen es so viel bedeute, zu Dänemark und gleichzeitig zu Deutschland zu gehören. Und auch dass das offizielle Schleswig-Holstein sie so warm begrüßt habe, habe sie gefreut, so die Königin.

Den Freitag widmet die Königin den Minderheiten

Den Freitag, den letzten Tag ihrer Schleswig-Holstein-Reise, will die Königin überwiegend den Minderheiten widmen. So steht etwa ein Aufenthalt in Risum (Kreis Nordfriesland) auf dem Programm, wo sie sich über die Geschichte der Friesen informiert. Später geht es zurück nach Flensburg, wo die Monarchin die dänische Zentralbibliothek und das Flensborghus sowie ein dänisches Unternehmen besucht. Am Nachmittag endet der viertägige Besuch in Schleswig-Holstein.

