Rote Liste: Viele Farn- und Blütenpflanzen in SH gefährdet Stand: 21.07.2021 18:35 Uhr Mehr als 1.500 Farn- und Blütenpflanzen-Arten sind in Schleswig-Holstein heimisch oder fest etabliert. 45 Prozent von ihnen stehen jetzt auf der Roten Liste - darunter auch Arnika.

Wie es um den Zustand der heimischen Tier- und Pflanzenarten in Schleswig-Holstein steht, ist in der so genannten Roten Liste zusammengefasst. Nach 15 Jahren hat das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und Ländliche Räume (LLUR) diese Liste aktualisiert. Das Ergebnis ist alarmierend.

Ursache: Klimawandel und Flächenversiegelung

45 Prozent der heimischen oder fest etablierten Farn- und Blütenpflanzen-Arten in Schleswig-Holstein stehen jetzt auf der Roten Liste. Das heißt, sie sind ausgestorben, vom Aussterben bedroht, gefährdet oder sehr selten. Besonders betroffen sind demnach Arnika, der Mondrautenfarn und das Kreuzblümchen. Sie gelten heute als vom Aussterben bedroht. Nach Angaben der Autoren der Roten Liste seien die Hauptgefährdungsursachen derzeit Nährstoffüberschuss, Flächenversiegelung und der Klimawandel.

Aber es gibt auch gute Nachrichten: Einzelne Pflanzenarten haben sich mittlerweile erholt und gelten als stabil. Das betrifft neun Arten, unter anderem den Hunds-Kerbel , die Strand-Platterbse und die Wilde Tulpe. 20 Arten, die bisher als verschollen bewertet wurden, sind wiederentdeckt worden.

