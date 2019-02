Stand: 20.02.2019 20:40 Uhr

Rocker-Affäre: Kopien brisanter Akte verschwunden

Im Zusammenhang mit der sogenannten Rocker-Affäre bei der schleswig-holsteinischen Polizei ist am Mittwoch eine weitere Panne bekanntgeworden. Vertreter des Innenministeriums konnten vor dem Innen- und Rechtsausschuss nicht sagen, wo mehrere Kopien von vertraulichen Akten in diesem Fall geblieben sind. Damals seien Fehler unterlaufen, sagte der Staatssekretär des Innenministeriums, Torsten Geerdts (CDU). Er dulde nicht, dass sich das wiederhole. Die Kleine Anfrage des SPD-Obmanns im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, Kai Dolgner, ob diese Kopien Schwärzungen enthielten, konnte das Innenministerium noch nicht beantworten. Die Prüfungen seien noch nicht abgeschlossen.

Vor dem Innen- und Rechtsausschuss hat das Innenministerium Fehler im Umgang mit einem brisanten Bericht in der Rocker-Affäre eingeräumt. Kopien des Berichts sind verschwunden.







Vertrauenspersonen in der Rockerszene könnten in Gefahr sein

Die verschwundenen Kopien kamen aus einem vertraulichen Bericht des Landeskriminalamts (LKA) Mecklenburg-Vorpommern. Dabei ging es um zwei Polizeibeamte aus Schleswig-Holstein, die die Rocker-Affäre ins Rollen gebracht haben. Beamte aus dem Nachbarbundesland hatten im Auftrag der LKA-Kollegen aus Kiel Mobbing-Vorwürfe gegen die zwei ehemaligen Ermittler untersucht.

Besonders brisant ist, dass in dem Bericht auch mögliche Vertrauenspersonen der Beamten in Kiel aus der Rockerszene namentlich erwähnt sind. Falls ungeschwärzte Exemplare des Berichts in Umlauf gekommen sind, sind diese Rocker möglicherweise in akuter Gefahr, weil eventuelle Racheaktionen ihrer Kameraden drohen.

SPD-Politiker Dolgner: Inkompetenz könnte eine Erklärung sein

SPD-Politiker Dolgner sieht in dem laxen Umgang mit den Dokumenten "einen unglaublichen Vorgang". Er sagte am Rande der Ausschusssitzung, man solle "nicht immer gleich Konspiration vermuten, wo Inkompetenz auch eine Erklärung ist". Der Bericht wurde bis zu einem Aktenvorlagebegehren des Innen- und Rechtsausschusses im Juni 2017 in einem Kellerraum in einem verschlossenen Aktenschrank der Personalstelle des LKA Schleswig-Holstein verwahrt. Der Zugang zu dem Schrank wurde jedoch nicht protokolliert.

