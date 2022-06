Rinder blockieren stundenlang A23 - etliche Helfer im Einsatz Stand: 09.06.2022 07:42 Uhr Die Autobahn 23 zwischen Hanerau-Hademarschen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Schenefeld (Kreis Steinburg) war bis in die frühen Morgenstunden gesperrt. Der Grund: Es liefen Rinder auf der Fahrbahn.

Nach Angaben der Leitstelle West hatte sich ein Autofahrer nachts um zwei Uhr bei der Polizei gemeldet. Er sagte, dass etliche Rinder auf der A23 unterwegs seien. Tatsächlich handelte es sich um 15 Tiere - von welcher Weide sie entwischt waren, stand am Morgen noch nicht fest. Polizei, Straßenmeisterei und Technisches Hilfswerk versuchten, die Tiere unversehrt von der Straße zu bekommen. Am Ende mussten sogar Landwirte helfen.

"So ein Einsatz ist selbst für uns schon sehr ungewöhnlich. In meiner Karriere haben wir solche Vorfälle bis jetzt noch nie gehabt. Es kommt immer mal wieder vor, dass Wild auf die Autobahn läuft, aber das tatsächlich so eine riesige Herde auf der Autobahn rumläuft - das ist so auch noch nicht vorgekommen", sagte Niklas Schulz von der Autobahnpolizei Elmshorn.

Provisorischer Stall auf der Straße

Laut Polizei legten die Rinder mindestens fünf Kilometer auf der Autobahn Richtung Norden zurück. Die Beamten eskortierten die Tiere, und mithilfe einiger Landwirte wurde eine Art provisorischer Stall auf der Straße errichtet. Erst danach ging es runter vom ungewöhnlichen Terrain - und zunächst auf einen Pendlerparkplatz. Alle Jungbullen blieben unverletzt. Erst um sechs Uhr am Morgen wurde die A23 wieder freigegeben.

AUDIO: Rinder auf der A23 legen Verkehr lahm (1 Min) Rinder auf der A23 legen Verkehr lahm (1 Min)

