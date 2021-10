Rendsburg-Eckernförde will Corona-Regeln aufheben Stand: 19.10.2021 10:56 Uhr Können die Corona-Maßnahmen in Deutschland aufgehoben werden? Der Kreis Rendsburg-Eckernförde und der Bundesgesundheitsminister sind dafür.

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde will, dass die verbliebenen Corona-Regeln aufgehoben werden. In einem Plan, den der Kreis an das Gesundheitsministerium geschickt hat, heißt es, mit Ausnahme der Risikogruppen, sollte für alle wieder ein Leben wie zu Vor-Corona-Zeiten möglich sein.

Ott: Pandemische in endemische Situation umwandeln

Der Großteil der schleswig-holsteinischen Bevölkerung habe inzwischen die Möglichkeit sich impfen zu lassen und könne sich zum Beispiel zusätzlich mit Masken und Abstand schützen, sagte Stephan Ott vom Kreis Rendsburg-Eckernförde. "Wir möchten gerne, dass die pandemische in eine endemische Situation umgewandelt wird, Corona als saisonale Infektionskrankheit behandelt wird und dass wir auf staatliche Zwangsmaßnahmen verzichten", so Ott.

Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist dafür und will die epidemische Notlage Ende November auslaufen lassen. Diese ist die Grundlage für die Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern.

