Rechtsextreme Droh-Mails: "Apfelfest-Bomber" verdächtigt

Nach einer bundesweiten Serie von mehr als 200 Droh-Schreiben mit rechtsextremistischen Inhalten hat die Polizei einen Tatverdächtigen aus Schleswig-Holstein ermittelt. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein kommt der Festgenommene aus Halstenbek im Kreis Pinneberg. Und mehr noch: Es handelt sich offenbar um André M., der 2007 festgenommen wurde, weil er mit einem Komplizen einen Bombenanschlag auf das Apfelfest in Rellingen (Kreis Pinneberg) geplant haben sollte. M. wurde als "Apfelfest-Bomber" bekannt. Mehr als zehn Jahre später steht er nun im Verdacht, Verfasser zahlreicher Mails unter anderem mit Bombendrohungen an Gerichte und andere Einrichtungen zu sein, teilten Polizei und Generalstaatsanwaltschaft in Berlin heute mit. Die Mails seien zum Teil mit "Nationalsozialistische Offensive" unterzeichnet gewesen. Sie gingen demnach an Behörden in Hamburg, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg und Brandenburg.

In Schleswig-Holstein waren unter anderem die Rathäuser in Rendsburg und Flensburg sowie zahlreiche Gerichte betroffen. Auch in Göttingen und Schwerin gingen Drohungen ein. Im Fall der Bombendrohung in einem Regionalexpress in Neumünster in dieser Woche war bei mehreren Medien ein Bekennerschreiben eingegangen - ebenfalls unterschrieben mit "Nationalsozialistische Offensive".

Rechtsextreme Droh-Schreiben: Verdächtiger aus SH NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 05.04.2019 11:00 Uhr Autor/in: Michael Götschenberg Nach einer bundesweiten Serie von Drohbriefen mit rechtsextremistischen Inhalten hat die Polizei einen Verdächtigen aus Schleswig-Holstein ermittelt. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.







Wohnung im Norden durchsucht

Jetzt wird laut Polizei ermittelt, ob der Mann auch Verfasser von weiteren der insgesamt 200 Droh-Schreiben ist, die Gegenstand der Ermittlungen sind. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, hatten Ermittler des Landeskriminalamts (LKA) Berlin und des LKA Schleswig-Holstein tags zuvor eine Wohnung im nördlichsten Bundesland durchsucht und Beweismittel sichergestellt - unter anderem Computer und Handys.

Nach NDR Informationen handelt sich um einen Mann Anfang 30 mit deutscher Staatsangehörigkeit. Er soll den Behörden bereits einschlägig bekannt sein. Wie das ARD Hauptstadtstudio erfuhr, gibt es eine Kette von Indizien, die die Ermittler zu dem Tatverdächtigen geführt hat. Fraglich ist, ob der Mann vernehmungsfähig ist. Er soll psychisch labil sein und befindet sich derzeit offenbar unter Bewachung in einem Krankhaus.

Sprengstoffspürhunde fanden nichts

Der Verdächtige soll seit April 2018 Bombenanschläge auf die angeschriebenen Gerichte und Einrichtungen angekündigt haben. Die betroffenen Behördengebäude wurden evakuiert und mit Sprengstoffspürhunden abgesucht. Gefunden wurde nichts. Außerdem soll der Mann auch Erpresser- und Drohbriefe an Politiker, Prominente, Anwälte, Journalisten und den Zentralrat der Juden verschickt haben, die er offenbar wahlweise mit "Nationalsozialistische Offensive", "NSU 2.0", "Wehrmacht" oder auch "RAF" unterzeichnete.

