Stand: 22.06.2021 16:44 Uhr Puttgarden: Polizei kontrolliert am Fähranleger - kleinere Verstöße

Wer am Dienstag mit der Fähre von Fehmarn nach Dänemark oder von Dänemark nach Fehmarn wollte, der musste damit rechnen, ausgiebig überprüft zu werden.

Polizisten ließen sich Papiere zeigen, Spürhunde schnüffelten Autos ab und Lastwagen wurden mit einer großen Röntgenanlage durchleuchtet. Mehr als 70 Polizisten und Zollbeamte kontrollierten unter anderem, ob in Fahrzeugen Drogen geschmuggelt oder Menschen geschleust wurden. Bei der Überprüfung von insgesamt 800 Fahrzeugen, stellten die Beamten allerdings nur kleinere Verstöße fest.

AUDIO: Großangelegte Verkehrskontrolle auf Fehmarn (1 Min) Großangelegte Verkehrskontrolle auf Fehmarn (1 Min)

Regelmäßige Kontrollen am Fähranleger Puttgarden

So wurde ein Fahrer aus Luxemburg positiv auf Cannabis getestet, ein Schwede hatte offenbar Kokain genommen und in einem slowakischen Auto wurden Amphetamine gefunden. Hauptsächlich ging es den Einsatzkräften darum, mit der Großkontrolle Präsenz zu zeigen. Jeder solle wissen, dass Zoll und Polizei am Fähranleger Puttgarden regelmäßig kontrollierten, betonte ein Polizeisprecher. Wer sich nicht an die Spielregeln halte, müsse jederzeit mit Konsequenzen rechnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.06.2021 | 17:00 Uhr