Prien mahnt zum Schulstart zur Vorsicht

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat zum Start des neuen Schuljahres in ihrem Bundesland an die Verantwortung aller Beteiligten wegen der Corona-Pandemie appelliert. Schüler, Lehrkräfte und sonstige Beschäftigte müssten gerade in den ersten Wochen vorsichtig sein und bei Krankheitssymptomen lieber zu Hause bleiben, sagte Prien im Hörfunk-Interview auf NDR Info.

Maskenpflicht könnte noch kommen

Sollte sich das Infektionsgeschehen verschlechtern, könne die dringende Empfehlung, in den Schulen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, auch in eine Pflicht umgewandelt werden. Ihr Ministerium sei darauf vorbereitet, dass es an Schulen in Schleswig-Holstein einzelne Corona-Fälle geben könne, so die CDU-Politikerin. Das ändere aber nichts daran, dass es erforderlich sei, so vielen Schülern wie möglich den Besuch des Präsenzunterrichts zu ermöglichen.

Prien: Einzelne machen auch mal Fehler

Am Wochenende war bekannt geworden, dass eine Grundschule in Rantrum bei Husum im Kreis Nordfriesland vorerst geschlossen bleibt. Eine Lehrerin hatte sich mit dem Coronavirus infiziert. Sie hatte noch vor dem Testergebnis an einer Dienstbesprechung teilgenommen.

Prien sagte auf NDR Info, dass bei 400.000 Menschen an den Schulen im Land natürlich einzelne auch mal einen Fehler machen würden. Sie zeigte sich aber optimistisch, dass die betroffene Schule bald wieder öffnen könne. Noch lägen aber die Testergebnisse der anderen Lehrerinnen und Lehrer nicht vor.

Kein Unterricht in Kleingruppen mehr

In Schleswig-Holstein gehen nach der Corona-Pause und den Sommerferien jetzt 360.000 Schülerinnen und Schüler wieder regulär zur Schule. Es gibt keine kleinen Klassengruppen mehr, alle lernen gemeinsam - jeden Tag, nach Stundenplan.

