Stand: 18.08.2020 09:04 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Pinneberg: Flammen schlagen aus Geschäftshaus

In Pinneberg ist in der vergangenen Nacht der hintere Teil eines Geschäftshauses an der Berliner Straße ausgebrannt. 44 Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Pinneberg verhinderten, dass das Feuer auf den im vorderen Teil des Gebäudes angesiedelten Pizzaservice übergreifen konnte. Im Keller des Hauses befindet sich laut Kreisfeuerwehrverband auch eine Moschee. Menschen wurden nach Angaben eines Feuerwehrsprechers nicht verletzt.

Geschäftshaus in Pinneberg in Brand Schleswig-Holstein Magazin - 18.08.2020 19:30 Uhr In Pinneberg hat in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Geschäftshaus gebrannt. Im Keller befindet sich eine Moschee. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Brandwache bis in den Morgen

Der stellvertretende Pinneberger Wehrführer hatte die Alarmstufe zwischenzeitlich erhöht, weil aus den zerborstenen Fenstern des Hauses und dem Dach Flammen schlugen. Gegen 1.30 Uhr war der Brand jedoch gelöscht. Eine Brandwache blieb bis in den frühen Morgen vor Ort. Schadenshöhe und Brandursache sind noch unklar.

Zuletzt mehrere kleine Brände

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach Angaben der Feuerwehr waren die Pinneberger Helfer in unmittelbarer Umgebung des Hauses zuletzt öfter wegen Bränden im Einsatz - bislang aber zum Beispiel eher wegen brennender Müllcontainer.

Weitere Informationen 20 Bilder Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.08.2020 | 10:30 Uhr