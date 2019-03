Stand: 23.03.2019 10:40 Uhr

Parteitage: Grüne und FDP haben Europa im Fokus

Zwei Monate vor der Europawahl treffen sich Grüne und FDP zu Parteitage. Bei den Grünen in Bad Bramstedt will der schleswig-holsteinische Spitzenkandidat Rasmus Andresen - bisher Landtagsabgeordneter und Landtagsvizepräsident - sein Programm vorstellen. Schwerpunkte sind dabei die Themen Klimaschutz und Menschenrechte. Konkret fordert Andresen zum Beispiel, die EU solle ihre Mitgliedsstaaten beim Meeresschutz stärker unterstützen.

Grüne: Motor für Jamaika?

Die schleswig-holsteinische Grünen-Spitze stellt sich ansonsten auf einen "Arbeitsparteitag" ein. 40 Anträge sollen an zwei Tagen diskutiert werden. Parteichef Steffen Regis kündigt an, man werde Impulse an die Landesregierung von CDU, Grünen und FDP senden. So fordert er beispielsweise, den Klimaschutz in die Verfassung aufzunehmen. Diskutieren werden die Grünen auch ein Schülerticket für den öffentlichen Nahverkehr.

In einem Antrag zum Flächenverbrauch in Schleswig-Holstein wird die Grünen-Fraktion im Landtag aufgefordert, dem Landesentwicklungsplan in seiner aktuellen Form nicht zuzustimmen. Grund: Durch den Wohnungsbau drohten zu viele Flächen versiegelt zu werden.

FDP tagt in Neumünster

Die 200 Delegierten der FDP werden in Neumünster diverse Anträge zu den Themen Bildung, Umwelt, Wirtschaft und Gesundheit erörtern. Im Fokus steht aber auch dort das Thema Europa. So wollen die Liberalen ihren pro-europäischen Kurs mit dem Leitantrag "Mache Europa zu Deinem Europa" erneut bekräftigen. Die FDP sieht die EU vor einer Zerreißprobe. Deshalb fordert sie in dem Antrag, stärker für die europäische Idee zu werben.

Ein weiterer Antrag der Liberalen befasst sich mit dem Streit um die sogenannten sicheren Herkunftsländer bei Asylverfahren. Die Antragsteller machen darin einen Kompromissvorschlag: Länder sollten künftig nicht mehr insgesamt als sicher oder unsicher eingestuft werden. Stattdessen sollen einzelne Verfolgungsmerkmale berücksichtigt werden. So könnte beispielsweise Algerien grundsätzlich als sicheres Herkunftsland eingestuft werden - allerdings nicht für Homosexuelle.

