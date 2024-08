Stand: 16.08.2024 15:00 Uhr Online-Plattform für Lehrersuche im Kreis Nordfriesland

Der Lehrkräftemangel ist vor allem auf dem Land ein Problem. Deswegen hat der Kreis Nordfriesland nun eine neue Online-Plattform mit 40.000 Euro gefördert.

Schulen werben auf Plattform "Kueste-sucht-Lehrkraft.de"

Auf der Seite "Küste sucht Lehrkraft" können Schulen Videos und Stellenanzeigen hochladen und für sich Werbung machen. Besonders auf Eiderstedt (Kreis Nordfriesland) gebe es noch attraktive und unbesetzte Stellen, sagt eine Kreissprecherin. Anzeigen in den Hochschulmagazinen in Flensburg und Kiel und eine Social-Media-Kampagne sollen die Online-Plattform in den kommenden Monaten bekannter machen.

Tausende Lehrer fehlen bis 2035

Laut einer Prognose der Kultusministerkonferenz fehlen bis 2035 bundesweit rund 68.000 Lehrerinnen und Lehrer. Für die nordfriesischen Inseln, Halligen und Eiderstedt bedeutet dies schon jetzt, dass immer weniger Lehrkräfte zur Verfügung stehen. "Wer fertig ausgebildet ist, ist häufig nicht bereit, weitere Wege in Kauf zu nehmen, wenn die Stellenangebote in größeren Städten oder Ballungszentren direkt vor der Tür liegen. Deshalb müssen wir aktiv werden, um Lehrkräfte anzuwerben", erklärt Britta Lenz, Schulrätin des Kreises Nordfriesland. Deshalb spielt die Seite mit der Vorstellung - "da arbeiten wo andere Urlaub machen" und fragt: "Du willst deinen Unterricht auch im Strandkorb vorbereiten?" Im Hintergrund ist ein Leuchtturm mit Spaziergängern auf einem weiten, grünem Feld zu sehen.

