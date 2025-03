Weniger Milchbauern und Kühe in SH - Milchmenge bleibt gleich Stand: 25.03.2025 09:58 Uhr In Schleswig-Holstein geht die Zahl der Milchviehbetriebe und damit auch der Kühe zurück. Das hat das Landwirtschaftsministerium mitgeteilt. Die produzierte Milchmenge bleibt aber konstant.

Im vergangenen Jahr gab es in Schleswig-Holstein 2.800 Milchviehbetriebe. Drei Jahre zuvor waren es nach Angaben des Landwirtschaftsministerium noch 700 mehr. Auch werden nicht mehr so viele Milchkühe gehalten: Die Anzahl sank in diesem Zeitraum von etwa 360.000 auf 333.000.

Landwirte setzen auf leistungsstarke Milchkühe

Den Verbrauchern steht aber nicht weniger Milch zur Verfügung. Es werden weiterhin rund drei Milliarden Kilogramm Milch in Schleswig-Holstein pro Jahr produziert. Die Tiere werden immer leistungsfähiger: So gab 2024 eine Kuh im Schnitt 9.825 Kilogramm Milch - 371 Kilogramm mehr als im Jahr zuvor.

Bauernhöfen fehlen die Nachfolger

Wenn Hofbesitzer aufgeben oder keinen Nachfolger finden, hat das mehrere Gründe. Der Landesbauernverband beobachtet, dass viele Landwirte Planungssicherheit vermissen. Zu viel Bürokratie und zu wenig Fachkräfte seien weitere Probleme. EU-weite vergleichbare Wettbewerbsbedingungen könnten unter anderem Anreize schaffen, die Milchviehbetriebe weiterzuführen.

