Stand: 22.06.2021 15:44 Uhr Notkredite: Steuerzahlerbund hält Umfang für verfassungswidrig

Der Landtag in Kiel hatte Ende vergangenen Jahres beschlossen, Notkredite in Höhe von insgesamt 5,5 Milliarden Euro aufzunehmen. Der Bund der Steuerzahler hält Umfang für verfassungswidrig.

Hat die Politik in Schleswig-Holstein die Notsituation durch die Corona-Pandemie ausgenutzt, um viel mehr Schulden aufzunehmen, als normalerweise nötig gewesen wären? Der Bund der Steuerzahler hat am Dienstag in Kiel ein Gutachten vorgelegt und seine Kritik am Umfang der Notkredite untermauert. Das Gutachten besagt, dass der Landtag bei vielen finanziellen Entscheidungen verfassungswidrig gehandelt hat. Durch die Gelder wurden laut Steuerzahlerbund größtenteils Projekte finanziert, die gar nichts mit Corona zu tun hatten.

Gutachten von Kieler Rechtsprofessor Becker

Als Beispiele nannte der Kieler Verfassungsrechtler Florian Becker, der das Gutachten erstellt hat, die Bezuschussung von Lastenfahrrädern oder den Umbau von Schweineställen. Becker sagte, die Kredite dürften ausschließlich zur Krisenbewältigung eingesetzt werden. Das sei aber zum Teil nicht der Fall, weil sie etwa in eine Infrastrukturrücklage überführt worden seien. Außerdem fehle ein hinreichend konkreter Tilgungsplan.

Heinold: Landtag hat zulässigen Handlungsspielraum genutzt

Der Landtag hatte 2020 mit Zustimmung der oppositionellen SPD und SSW Notkredite in Höhe von insgesamt 5,5 Milliarden Euro für die nächsten Jahre genehmigt. Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) ist überzeugt, dass der Landtagsbeschluss von der Verfassung gedeckt ist. Bei der Verankerung der Schuldenbremse habe der Landtag 2010 eine Formulierung gewählt, die dem Parlament Handlungsspielraum lasse. Diesen habe das Parlament wahrgenommen. "Ziel des Notkredits ist es, das Land nachhaltig aus der tiefen Krise der Pandemie herauszuführen", sagte sie.

Fall landet vermutlich nicht vor Gericht

Weder Becker noch Aloys Altmann, Präsident des Bundes der Steuerzahler, halten es für wahrscheinlich, dass die Notkredite tatsächlich juristisch überprüft werden. Für ein sogenanntes "Normenkontroll-Verfahren" sei eine Ein-Drittel-Mehrheit des Landtages notwendig oder könne nur von der Regierung oder mindestens zwei Fraktionen gemeinsam angestrengt werden. Damit sei jedoch nicht zu rechnen, meinte Altmann: "Somit bleibt der Politik die Blamage vor dem Verfassungsgericht wohl erspart."

