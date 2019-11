Stand: 16.11.2019 14:58 Uhr

Nordkirche will sich für Nicht-Mitglieder öffnen

Die Nordkirche will sich stärker für Nicht-Kirchenmitglieder öffnen. Das Kirchenparlament der Nordkirche, die Synode, hat am Sonnabend in Lübeck-Travemünde mehrere Kirchengesetze dazu verabschiedet. Dabei geht es um Neuerungen bei Beerdigungen, Trauungen und Taufen. So sollen in Zukunft auch Menschen, die nicht Mitglied in der Kirche sind, kirchlich beerdigt werden können oder sich trauen lassen.

Landessynode will niemanden ausschließen NDR 1 Welle Nord - 16.11.2019 17:00 Uhr Autor/in: Thorsten Philipps Das Kirchenparlament in Lübeck-Travemünde hat entschieden, sich in Zukunft auch Nicht-Kirchenmitgliedern stärker zu öffnen. Dabei geht es um Neuerungen bei Beerdigungen, Trauungen und Taufen.







Bei der Taufe muss es in Zukunft keine Paten mehr geben. Außerdem müssten die Eltern der zu taufenden Kinder keine Kirchenmitglieder mehr sein. Das beschlossen die 156 Mitglieder der Landessynode, die über die Gesetze der Nordkirche abstimmen. Oberkirchenrat Mathias Lenz erklärte, man wolle kein Club sein, der andere ausschließt, Gottes Liebe solle die Kirche und auch ihre Gesetze leiten.

Mehr Quereinsteiger als Pastoren

Außerdem will die Synode der Nordkirche dem drohenden Pastorenmangel entgegensteuern. Das Kirchenparlament entschied, dass in Zukunft auch Quereinsteiger Pastor werden können. Um den Beruf attraktiver zu machen, solle künftig der Zugang zum Vikariat auch über bestimmte Lehramts- und Promotionsstudiengänge möglich sein, sagte Propst Karl-Heinrich Melzer.

