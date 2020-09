Stand: 24.09.2020 09:36 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Nordkirche: Kirchensteuern brechen wegen Corona ein

Durch die Corona-Pandemie steht die Nordkirche vor noch größeren Herausforderungen als bisher. Wegen der Corona-Pandemie brechen die Kirchensteuern nach Schätzungen der Nordkirche in diesem Jahr um 66 Millionen Euro ein und reißen ein Loch in den Etat. Dieser beträgt nun 470 Millionen Euro. Wie die Nordkirche mit diesem Minus umgehen soll, wird von heute an auf der Synode in Lübeck-Travemünde diskutiert.

Task Force sucht Einsparmöglichkeiten

Schon vor der Synode wurde eine Task Force Finanzen ins Leben gerufen. Diese drehe jeden Euro um, mit dem Ziel herauszufinden, welche Ausgaben notwendig seien und welche nicht, sagte ein Sprecher NDR Schleswig-Holstein. Gespart werden soll demnach beim Personal und bei Investitionen. Betriebsbedingte Kündigungen oder Kurzarbeit sind bislang aber nicht geplant. Möglicherweise werden aber frei werdende Stellen nicht immer nachbesetzt.

Schleswiger Dom wird saniert

Die Sanierung des Schleswiger Doms soll von den Einsparungen aber nicht betroffen sein, ebenso wenig der Neubau einer Einrichtung in Ratzeburg, wo predigen gelehrt werden soll. Dafür wird aber unter anderem das geplante Kirchenarchiv in Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern) nicht gebaut. Über weitere Einsparmöglichkeiten will die Synode drei Tage lang beraten. Weitere Themen der Synode sind den Angaben zufolge unter anderem Berichte von Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt, der Kirchenleitung zum Stand der Digitalisierung und die Verabschiedung verschiedener Kirchengesetze.

Die Synode ist die erste seit dem Lockdown im März. Das ursprünglich für den 17. und 18. April geplante Treffen des Kirchenparlaments war wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden.

