Nord-Ostsee-Kanal: Frachter rammt Kieler Schleusentor Stand: 13.03.2021 22:46 Uhr In der Nord-Ostsee-Kanal-Schleuse Kiel-Holtenau ist es zu einer Havarie gekommen. Etwa gegen 18.40 Uhr krachte am Sonnabend ein Frachter von See kommend in das Tor der Nordkammer.

von Christian Wolf

Für das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau (WSA) ist am Sonnabend womöglich ein Alptraum wahr geworden: die Havarie eines Frachters mit einem Schleusentor. Denn als im vergangenen Jahr der Frachter "Else" mit einem Tor havarierte, wurde das letzte verfügbare Ersatz-Tor eingebaut. Nun kann die Schifffahrt vorerst nur eine Schleusenkammer in Kiel nutzen. Lange Wartezeiten sind da programmiert. Vermutlich werden viele Schiffe stattdessen die Fahrt um Dänemark herum in Kauf nehmen, als die Abkürzung durch den Nord-Ostsee-Kanal zu nutzen.

Lauter Knall in der Kammer

Noch ist nicht klar, wie es zu der Havarie kommen konnte. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein soll es an Bord des Frachters "Wilson Goole" einen Maschinenausfall gegeben haben. Anschließend krachte der Frachter ungebremst von See kommend in der Nordkammer der Schleuse gegen das Tor. Durch die Kollision wurde es schwer beschädigt, anders als bei der Havarie mit dem Frachter "Else" oder vor mehr als drei Jahren mit der "Akacia" blieb die "Wilson Goole" allerdings nicht stecken. Noch am Abend wurde das Schiff mit zwei Schleppern zur nahe gelegenen Lindenau-Werft gebracht.

Genaue Untersuchungen wohl erst am Montag

Wie lange die Schifffahrt auf die Nordkammer verzichten muss, ist noch nicht klar. Vermutlich wird das erst am Montag feststehen, wenn Taucher die Kammer und das Tor genau untersucht haben. Allerdings ist selbst bei einem leichten Schaden mit einem Ausfall von mehreren Wochen zu rechnen. Problematisch ist zudem, dass die Reparaturarbeiten der anderen beschädigten Schleusentore noch nicht beendet wurden. So sollte das "Akacia"-Tor im Sommer zwar wieder zu Verfügung stehen, nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein wird es aber frühestens im Spätsommer oder Anfang Herbst so weit sein. Auch ist die Reparatur des "Else"-Tors nach fast sieben Monaten noch nicht einmal ausgeschrieben.

