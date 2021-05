Neumünster wählt einen neuen Oberbürgermeister Stand: 05.05.2021 12:00 Uhr Die Bürgerinnen und Bürger der kreisfreien Stadt Neumünster wählen am 9. Mai einen neuen Verwaltungschef. Fünf Kandidaten treten zu der Wahl in der 80.000-Einwohner-Stadt am Sonntag an. Wir stellen Sie Ihnen hier alle Bewerber für die sechsjährige Amtszeit vor.

von Christian Nagel

Amtsinhaber Olaf Tauras tritt ein drittes Mal an

Eigentlich wollte Olaf Tauras (CDU) nach fast zwölf Jahren im Amt kein drittes Mal zur OB-Wahl antreten. Doch im Januar dieses Jahres die Überraschung: Mit einer "Abwärtsbewegung der Stadt" begründete der 54-jährige Oberbürgermeister seine erneute Bewerbung ums Amt. Er wolle die Stadt und die Bürger in dieser schwierigen Lage angesichts der Corona-Pandemie nicht im Stich lassen, sagt Tauras mit Blick auf die Schieflage des Haushaltes und die Entwicklung der Innenstadt. Die müsse wieder attraktiv werden. Dafür plant der CDU-Politiker ein "Aktionsbündnis Innenstadt". Unter anderem möchte Tauras aus dem altem Karstadt-Gebäude ein Haus der Bildung machen, in das zum Beispiel die Stadtbücherei einzieht. Für die Innenstadt plant Tauras einen Mix aus Handel, Gastronomie, Kultur und Wohnen. Mit ausreichend Betreuungsplätzen und einer Verbesserung der Schulen will der Amtsinhaber außerdem die Familienfreundlichkeit der Stadt erhöhen. Er verspricht zudem eine solide Finanzsituation der Stadt, um die Schulden nicht den Kindern aufzulasten. Und Tauras will die Pläne für die Klimaneutralität der Stadt fortsetzen und die Digitalisierung der Verwaltung vorantreiben.

Journalist Radestock will für die Grünen ins Rathaus einziehen

Sven Radestock (Grüne) lebt seit 25 Jahren in Neumünster und wohnt aktuell mit seiner Frau und seinen zwei Kindern im Stadtteil Einfeld. Dort ist der 51-jährige Journalist seit 2013 Stadtteilvorsteher. Bei der Kommunalwahl 2018 zog Radestock als erster Grüner mit einem Direktmandat in die Ratsversammlung der Stadt Neumünster ein. In Einfeld holte er 38,4 Prozent der Stimmen und wurde auch zum Fraktionsvorsitzenden der Grünen gewählt. Radestock ist der erste Oberbürgermeisterkandidat der Grünen in Neumünster. Er bewerbe sich aus Überzeugung um das Amt, sagt der 51-Jährige. Es könne nicht so weitergehen wie bisher. So muss sich für die Klimafreundlichkeit der Stadt seiner Meinung nach das Mobilitätsangebot verändern: weniger Autos, mehr Platz für den Radverkehr. Als Leiter der Stadtverwaltung will sich Radestock aber auch der Verwaltung annehmen und die vorhandenen Strukturen verändern. Der Grünen-Politiker will ebenfalls die Innenstadt attraktiver machen und setzt dabei auf Begegnungsräume, in denen sich Menschen beim Einkaufen treffen können. Es gebe viele Dinge, wo man Neumünster lebens- und liebenswerter machen könne, sagt Radestock.

Unternehmensberater Bergmann tritt für die SPD an

Der 49-jährige Tobias Bergmann (SPD) ist in Bayern geboren und seit mehr als 30 Jahren Parteimitglied. Er arbeitet als selbstständiger Unternehmensberater in Hamburg und lebt erst seit Kurzem mit seiner Frau in Neumünster. Für Aufsehen sorgte Bergmann 2017, als er sich als selbst ernannter Kammer-Rebell zum Präses der Handelskammer Hamburg wählen lies. Das Amt führte er bis 2018 aus. Auch er will als Oberbürgermeister von Neumünster die Entwicklung der Innenstadt vorantreiben. Neumünster habe viel Potential, das aber im Moment noch nicht genutzt werde, sagt Bergmann. Er plant unter anderem, leer stehende Gebäude in der Innenstadt zu kaufen, um sie anschließend günstig an Einzelhändler zu vermieten. Auch bei der Digitalisierung sieht Bergmann großen Nachholbedarf. Zum Beispiel bei den Schulen der Stadt. Moderne Pädagogik könne Gebäude aus dem letzten Jahrhundert nicht gebrauchen, meint der SPD-Kandidat. Und er hat sich vorgenommen, die sozialen Initiativen in Neumünster bei ihrer Arbeit stärker zu unterstützen.

Der parteilose Memet Celik will mehr Transparenz

Der 47-jährige Memet Celik (parteilos) ist selbstständiger Versicherungsfachmann und gebürtiger Kellinghusener. Seit 16 Jahren lebt er in Neumünster. Dort wohnt er mit seiner Frau und zwei Kindern in einem Einfamilienhaus im Stadtteil Gartenstadt. Sein Büro jedoch, betont Celik, hat er in der Stadtmitte. Deshalb wisse er, welche Herausforderungen Neumünster zu bewältigen habe. Celik will sich als Oberbürgermeister vor allem um mehr Transparenz bemühen. Die Bürgerinnen und Bürger sollen auf die Reise mitgenommen werden, sagt er. Sie müssen seiner Meinung nach besser über die Vorhaben der Stadt informiert werden.

Der NDP-Landesvorsitzende Proch versucht es erneut

Mark Michael Proch (NPD) gilt als Außenseiter der Oberbürgermeisterwahl. Er sitzt seit 2013 für die Partei im Rat der Stadt Neumünster. Seine Kandidatur für die diesjährige OB-Wahl gab er erst kurz vor Bewerbungsschluss bekannt. Es ist Prochs zweiter Versuch, Oberbürgermeister der Stadt Neumünster zu werden. Bei der Wahl 2015 erreichte er 2,6 Prozent der abgegebenen Stimmen. Im vergangenen Februar verurteilte ihn das Amtsgericht Neumünster wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 500 Euro.

