Neujahrsbaby: Josse ist das erste in Nordfriesland Stand: 01.01.2022 16:31 Uhr Welches Kind kommt 2022 als erstes auf die Welt? Um 0:38 Uhr wurde im Westküstenklinikum in Heide das erste Baby geboren. Kurz danach kam Kiels Neujahrsbaby im städtischen Krankenhaus zur Welt, in Schleswig war es um zwei Uhr soweit. Im Klinikum Nordfriesland war Josse der erste.

Heute früh um kurz vor 7 Uhr ist Josse in Husum zur Welt gekommen. 55 Zentimer ist das Neujahrsbaby groß und wiegt 3600 Gramm. Sechs Stunden später darf er mit seinen Eltern Alica und Björn Möllgaard schon wieder nach Hause, zu Josses zweijährigem Bruder.

Um viertel nach 4 am Neujahrsmorgen wurde Mama Alica zuhause in Dörpum mit Wehen wach. Um halb 6 kamen sie in Husum an - und wenig später konnten die Eltern Josse schon in den Arm nehmen. Stichtag war eigentlich am 28. Dezember 2021. Papa Björn hatte aber auch am Abend zuvor noch etwas zu tun - auf dem landwirtschaftlichen Betrieb hat er noch ein Kalb gezogen und war zum Jahreswechsel im Stall.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 01.01.2022 | 19:30 Uhr