Stand: 25.12.2019 05:00 Uhr - Schleswig-Holstein Magazin

Neuer Wald: Knut Sturm sucht Flächen in Lübeck

Kann hier Wald entstehen? Knut Sturm, Bereichsleiter des Stadtwalds in Lübeck, denkt seit Jahren darüber nach. Stadteigene Grundstücke hat er auf Waldtauglichkeit geprüft - und mehr als 600 Hektar ermittelt, auf denen rein theoretisch Wald wachsen könnte. Doch der Boden ist heiß begehrt - von Stadtplanern, Landwirten und auch von Naturschützern.

"Landwirtschaft ist immer stark mit Widerstand versehen, wenn man in die Flächennutzung geht. Und das kann man ja auch verstehen. Auf der anderen Seite muss dann politisch abgewogen werden, was wichtiger ist", betont Sturm.

Lübecker Stadt-Forst soll wachsen - eigentlich Schleswig-Holstein Magazin - 23.12.2019 19:30 Uhr Bäume gegen den Klimawandel, Lübecks Stadt-Forst soll wachsen - eigentlich. Chef-Förster Knut Sturm hat stadteigene Flächen geprüft, aber er hat Konkurrenz: Landwirte und Städteplaner.







3,4 bei 5 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Auch Naturschützer gegen Baumpflanzungen

Im Lübecker Ortsteil Genin wollte Knut Sturm zwei Waldgebiete durch Neuanpflanzungen miteinander verbinden. Doch daraus wird nichts. Denn hier entsteht ein dringend gebrauchtes, neues Wohngebiet.

Selbst der Naturschutz stellt sich in einigen Fällen dem Baumpflanzprojekt in den Weg. "Man könnte natürlich das ganze Gebiet zu Wald werden lassen und der Baum würde hier auch gut wachsen", sagt Matthias Braun, Landschaftspfleger beim Verein Dummersdorfer Ufer. "Aber dann würden wir die Brandgans, die Heidenelke, die Zauneidechse und die Sperbergrasmücke hier nicht mehr haben. Denn die leben nicht im Wald", betont er.

Bäume sind natürliche CO2-Speicher

Knut Sturm geht weiter Klinken putzen. Er betont die Bedeutung des Waldes in Zeiten des Klimawandels. Denn Bäume sind wichtige, natürliche CO2-Speicher. Und jüngst hat sich die Europäische Union beim UN-Klimagipfel in Madrid darauf geeinigt, ab 2050 keine neuen Treibhausgase mehr in die Atmosphäre zu blasen.

Um das zu erreichen, müsste bis dahin ein Großteil der Emissionen, die durch fossile Brennstoffe wie Öl, Kohle oder Erdgas entstehen, vermieden werden. Außerdem könnte ein Teil der Emissionen gespeichert werden - in Bäumen. Deshalb soll in der EU auch wieder mehr Wald entstehen.

Knut Sturm will im Frühjahr mit seinen Leuten die ersten 50 Hektar Wald bepflanzen. Er ist zuversichtlich, dass noch viele Hektar folgen werden.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 23.12.2019 | 19:30 Uhr