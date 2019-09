Stand: 03.09.2019 06:01 Uhr

Prämie soll Nachwuchs-Lehrer aufs Land locken

von Jörn Schaar, Carsten Rauterberg und Jörg Jacobsen

Für viele Schulen in Schleswig-Holstein ist es schwer, voll ausgebildete Lehrer zu finden. In einigen Regionen ist die Suche nach Angaben des Bildungsministeriums aber schwieriger als in anderen. Deshalb startet das Ministerium heute einen Modellversuch, um junge Lehrer in eher unbeliebte Gegenden zu locken. Im Interview mit NDR Schleswig-Holstein hat Bildungsministerin Karin Prien (CDU) die Details ihres Konzeptes vorgestellt. Demnach bekommen künftige Referendare an ausgesuchten Schulen eine Art Buschprämie in Höhe von 250 Euro pro Monat. "Wir schaffen gezielt Anreize in bestimmten Regionen", sagte Prien. Die Ministerin knüpft die Zulage aber an eine Reihe von Bedingungen.

Wer nicht bleibt, muss Geld zurückzahlen

Das Ministerium bietet den sogenannten Regionalzuschlag an ausgesuchten Grundschulen und Förderzentren an. "Die Not ist dort am größten. Deshalb konzentrieren wir die Maßnahme dort", so Prien. Der Modellversuch gilt zunächst in den Kreisen Dithmarschen, Steinburg, Segeberg und Herzogtum Lauenburg. "So kann es uns gelingen, Lehrkräfte für Schulen in Regionen zu gewinnen, die einen besonders hohen Bedarf haben, aber bisher von Bewerberinnen und Bewerbern nicht ausreichend nachgefragt werden", sagte Prien.

250 Euro zusätzlich zum Gehalt

Pro Monat zahlt das Land den Lehrkräften im Vorbereitungsdienst (LiV) an diesen Schulen 250 Euro zusätzlich zum normalen Gehalt. Während des anderthalbjährigen Referendariats macht das zusammen 4.500 Euro brutto mehr. Die Anwärter müssen sich laut Ministerium im Gegenzug verpflichten, nach der Prüfung mindestens fünf Jahre in dem jeweiligen Kreis zu bleiben. Ansonsten müssten sie den Sonderzuschlag zurückzahlen.

Neues Schuljahr, neue Lehrkörper? Schleswig-Holstein Magazin - 08.08.2019 19:30 Uhr Gravierender Lehrermangel soll laut Bildungsministerin Karin Prien in Schleswig-Holstein der Vergangenheit angehören. Ein Problem, dass vor allem in den ländlichen Regionen besteht.







Zuschlag für zunächst 66 Stellen

Der Modellversuch läuft nach Angaben der Ministerin zunächst zwei Jahre. Mit Beginn des nächsten Halbjahres im Februar 2020 wertet das Ministerium insgesamt 66 Stellen in den vier Kreisen auf. Auf diese Stellen können sich Interessierte schon jetzt online bewerben. Jeweils 66 weitere Stellen mit Regionalzuschlag will das Ministerium bei den drei folgenden Einstellungsterminen im Sommer 2020, Winter 2021 und Sommer 2021 anbieten. "Wir probieren das aus", sagte Prien. "Das Geld ist ein Anreiz, aber nur ein Aspekt von vielen."

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) begrüßt den Modellversuch zwar, dämpft aber zugleich die Erwartungen: "Der Regionalzuschlag ist ein Tropfen auf den heißen Stein", sagte GEW-Landesvorsitzende Astrid Henke.

Bildungsministerin Karin Prien zum Regionalzuschlag NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 03.09.2019 07:00 Uhr Autor/in: Carsten Rauterberg Die Bildungsministerin will mit einer Prämie angehende Lehrer in ländliche Gegenden locken. Dort gibt es zu wenige Lehrkräfte.







GEW: "Mangel wird nicht behoben"

Die Gewerkschafts-Chefin hat Zweifel daran, dass die Prämie langfristig hilft. "Es wird mit Glück eine andere Verteilung geben, der Mangel wird dadurch aber nicht behoben", sagte die GEW-Landesvorsitzende im Interview mit NDR Schleswig-Holstein. "Wir brauchen mehr Bewerberinnen und Bewerber insgesamt für die Grundschulen und die Förderzentren", erklärte Henke. Sie forderte bessere Arbeitsbedingungen und eine rasche Anhebung der Besoldung.

Prien hofft auf "Klebe-Effekt"

Das Land bildet seinen Lehrer-Nachwuchs an den Hochschulen in Flensburg und Kiel aus. "Viele Anwärter sind am Studienort verwurzelt und versuchen dort, einen Platz zu bekommen", sagt Astrid Henke von der GEW. Die vom Ministerium ausgewählten Schulen in den vier Kreisen liegen alle weit von der Universität in Flensburg entfernt, die als einzige im Land Grundschullehrer und Sonderpädagogen ausbildet. Ministerin Prien hofft bei der Prämie auf eine Art "Klebe-Effekt", wie sie sagt. "Wenn sich jemand dann doch entscheidet, in eine ländliche Gegend mit zum Teil großartigen Arbeitsbedingungen zu gehen, dann bleiben die Leute auch", meinte Prien.

Wieder mehr Grundschüler im Norden

Zwar sind insgesamt die Schülerzahlen weiter rückläufig - nicht jedoch an den Grundschulen. Im neuen Schuljahr werden in den Klassen eins bis vier 102.200 Mädchen und Jungen lernen, knapp zwei Prozent mehr als im vergangenen Schuljahr. Damit sei erkennbar, dass die Schülerzahlen künftig wieder steigen werden, so die Ministerin. In Deutschland würden wieder mehr Kinder geboren.

