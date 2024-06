Stand: 17.06.2024 09:02 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Feuer zerstört Wohnhaus in Seestermühe

In Seestermühe (Kreis Pinneberg) ist laut Kreisfeuerwehrverband am Donnerstagnachmittag in einem Einfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte ankamen, stand bereits das gesamte Gebäude in Flammen. Mehr als 100 Rettungskräfte waren im Einsatz, ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt. Die Löscharbeiten dauerten bis 22 Uhr. Das Haus ist laut Feuerwehr nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt. | NDR Schleswig-Holstein 17.06.2024 08:30 Uhr

Neues Schulzentrum in Norderstedt: Pläne liegen aus

Im Norderstedter Rathaus liegen seit heute die Entwürfe für den Bebauungsplan des Schulzentrums Süd aus. Das soll im Norderstedter Stadtteil Glashütte (Kreis Segeberg) entstehen. 2028 sollen hier die Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark und das Lise-Meitner-Gymnasium einziehen. Die Verantwortlichen bei der Stadt gehen derzeit von Kosten von etwa 145 Millionen Euro aus. Damit wäre es das teuerste Bauprojekt der Norderstedter Stadtgeschichte. | NDR Schleswig-Holstein 17.06.2024 08:30 Uhr

Segeberger holt zweiten Platz bei "Vertell doch mal"

Joost Mansholt aus Gönnebek (Kreis Segeberg) hat beim plattdeutschen Schreibwettbewerb "Vertell doch mal" den zweiten Platz erreicht. Damit ist er bester Schleswig-Holsteiner geworden. Am Sonntag wurden die Siegerinnen und Sieger im Hamburger Ohnsorg-Theater ausgezeichnet. Der Wettbewerb ist eine gemeinsame Aktion des NDR, von Radio Bremen und dem Ohnsorg-Theater. Er fand dieses Jahr zum 36. Mal statt. | NDR Schleswig-Holstein 17.06.2024 08:30 Uhr

SV Henstedt-Ulzburg verliert auch Aufstiegs-Rückspiel

Die Regionalliga-Fußballerinnen vom SV Henstedt-Ulzburg spielen auch in der kommenden Saison in der Regionalliga Nord. Die Südholsteinerinnen haben auch das Aufstiegs-Rückspiel gegen das Profi-Team von Union Berlin am Sonntag verloren. Vor etwa 700 Zuschauern und damit ausverkauftem Beckersbergstadion in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) unterlag der Meister der Regionalliga Nord mit mit 0:2. Nach der deutlichen 0:8 Hinspiel-Niederlage vor 18.000 Zuschauern in Berlin hatte der SV Henstedt-Ulzburg ohnehin nur noch theoretische Chancen, in die 2. Frauen-Bundesliga aufzusteigen. | NDR Schleswig-Holstein 17.06.2024 08:30 Uhr

